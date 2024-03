Jako součást oslav letošních pětadvacátých narozenin pražského Divadla Kalich se 12. září na jeho jeviště vrátí druhý autorský muzikál z dílny Daniela Landy Tajemství v novém nastudování. Diváci uvidí nové dekorace výtvarníka Davida Baziky, kostýmy návrháře Romana Šolce, choreografie Lindy Rančákové, nové herecké obsazení a uslyší i novou hudební podobu. Vstupenky jsou již v prodeji na www.divadlokalich.cz.

Mirjam a Daniel Landovi | Foto: Richard Kocourek

Světová premiéra Tajemství skladatele a zpěváka Daniela Landy se odehrála v Divadle Kalich 31. března 2005, tedy před takřka devatenácti lety. Muzikál s mystickým příběhem má na svém kontě bezmála 600 repríz. Vyšlo také CD s hudbou z představení a DVD s jeho záznamem.

V novém nastudování se vrátí Lucie Vondráčková, představí se v něm také bývalá finalistka SuperStar Šárka Vaňková či například dcera tvůrce Anastázie Landová. Diváci se na něj mohou těšit na konci letošního léta, už nyní ale seženou vstupenky.

Deník přibližuje, co o staronovém muzikálu říkají nejdůležitější tvůrci.

Producent a majitel divadla Kalich Michal Kocourek:

„Tajemství se dočká dvacet let od svého vzniku úplně nové podoby, stejně jako Krysař v roce 2017. Uvažuji o ní už dlouho, protože tento muzikál si rozhodně zaslouží návrat na jeviště ve velkém stylu. Je výjimečný, ostatně diváci se ho stále dožadují, a jeho příběh i poselství jsou nadčasové. Těším se, že mu budeme moci dát nový rozměr už jen tím, že se technické možnosti a vybavenost Divadla Kalich od roku 2005 posunuly směrem k zase modernějším technologiím a my jsme navíc speciálně pro tuto inscenaci náš technický park významně posílili. Jsem rád, že se Mirjam i Dan Landovi pro tento nápad nadchli a s velkou chutí se pustili do práce na něm. Kdykoli jsme od premiéry z roku 2005 Tajemství stáhli z repertoáru, začali se diváci ve velkém ozývat s žádostmi o jeho návrat. Proto když jsem přemýšlel, jaký dárek by našim divákům udělal největší radost k letošním pětadvacátým narozeninám Divadla Kalich, volba nově nastudovaného Tajemství byla jasná.“

Režisérka Mirjam Landa:

„Vznik původní inscenace byl dost napínavý. Dan měl tenkrát hotové libreto, ale krátce před začátkem zkoušek ho celé smazal. Jezdili jsme okolo billboardů, na kterých bylo napsáno Chcete znát Tajemství Daniela Landy? A my jsme s Danem vždy přikyvovali: ‚Rádi bychom'. Začali jsme zkoušet, když existovalo pouze pár stran textu, Dan psal novou verzi a brzy jsme cítili, že tohle bude výjimečné představení. Nemám potřebu se na představení dívat s odstupem. Bylo a je senzační. Během těch dvaceti let jsme žili a čerpali z jeho poznatků. Tajemství nikdy nezestárne. Nejedná se totiž o výpověď nějaké konkrétní doby, ale o výpověď lidského poznání. Tajemství je o odvaze postavit se životu čelem, dotýká se podstaty lidského bytí. V dnešní době máme kolem sebe těžko stravitelný počet informací a názorů. Je obtížné být sami sobě věrní a věřit svým pocitům. Skutečně je čím dál náročnější obstát v tomhle víru. Každý si musíme uvědomit, že jsme to jenom my, kdo píše naše životy. Ale pořád nám něco překáží, vzdávat to však nemůžeme. Musíme se pořád snažit, abychom byli co nejvíce šťastní, a musíme věřit. Jak v muzikálu říká poustevník Petr: Věřte, že za mrakem stále svítí slunce.“

Autor Daniel Landa:

„Neroubujeme obsah na formu, ale formu na obsah. Nejprve jsem přesně věděl, co chci divákům říci, a pak jsem hledal formu, jak tak mohu učinit. Šlo mi o to vytvořit představení, v němž je daleko důležitější, co se děje uvnitř příběhu, než jaké stojí na jevišti kulisy a jak drahé mají herci kostýmy. Tajemství je samozřejmě dál než Krysař. Ten byl mým prvním dílem. Nic z toho, čeho bych se dneska v Krysaři nedopustil, v Tajemství není. Psal jsem ho poučenější. Mezitím jsem vydal několik desek, zažil několik úspěchů, už vím, že se Krysař setkal a stále setkává s velkým ohlasem u publika, takže mi přibyla i dávka sebevědomí. Dneska tolik neřeším, jestli si něco mohu dovolit použít, nebo ne. Líbí se mi to? Tak prostě ano. Vyprávíme o pátrání po velkém tajemství. Kolem naší hlavní hrdinky se začínají dít nevysvětlitelné věci a ona zjišťuje, proč k nim dochází. Stává se účastnicí mystické hry s názvem Tajemství, které postupně odkrýváme společně s ní. Při psaní jsem si přál, aby divák z představení odcházel naplněn. Aby začal přemýšlet o tom, jak žije a s čím jednou z tohoto světa odejde. Aby si uvědomil, jak je na tom se svými blízkými, se svou prací, jestli dělá v životě věci, které opravdu stojí za to, jestli jde za svým snem. Snažím se každého diváka vyprovokovat k tomu, aby si odpověděl na otázku, co je pro něj skutečně důležité a jaké má vlastně hodnoty.“