Jedinečné zážitky plné emocí, humoru, vášně i lásky pod širým nebem opět slibují Letní shakespearovské slavnosti. Jejich letošní sezona začne 27. června v Praze a během prázdnin se přehlídka tradičně přesune i do Brna, Ostravy a Bratislavy. Nabídne několik novinek, ale i osvědčené tituly z předchozích let.

Lucie Štěpánková a Václav Matějovský v inscenaci Jak se vám líbí | Foto: Agentura SCHOK/Pavel Mára

Hned čtyři premiéry nabídnou letošní Letní shakespearovské slavnosti. Tou první, kterou vše odstartuje, je inscenace komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty. V příběhu plném nečekaných událostí, zmatků i milostné poezie v lese se představí Lucie Štěpánková, Václav Matějovský, Roman Zach, Markéta Děrgelová či Pavla Tomicová.

Ceny vstupného:

Praha: 290 – 1290 Kč

Brno: 350 – 1200 Kč

Ostrava: 390 – 1190 Kč

Bratislava: 15 – 36 €

„Po tomto titulu jsme sáhli, protože se prostě hledala komedie. A tahle je opravdu velice zamotaná, směšná, ale zároveň říká i něco o nás tady a teď. Koneckonců myslím, že každý občas v dnešním světě zatouží po nějakém svém Ardenském lese, kam by se na chvíli uchýlil mimo běžnou realitu, kde by prožíval čisté emoce bez všednosti, kde by filozofoval pro krásu té činnosti, a ne z pocitů marnosti,“ říká k výběru hry režisér Nvota.

Slovenský Hamlet, česká Gertruda

Na pouhé tři večery přijede z Bratislavy do Prahy Hamlet v hlavní roli s Ľubošem Kostolným, který za ztvárnění této úlohy získal v loňském roce ocenění slovenských divadelníků Dosky. V inscenaci režiséra Pavla Kheka zazní i čeština v podání Terezy Kostkové coby Gertrudy.

„Myslím, že v Česku se zkouší pozvolněji než na Slovensku, temperament se ukazuje až později. Ale já mám španělsko-německé kořeny, jsem kosmopolitní a mnohem temperamentnější než Češi. Když jsem v Česku, zkouším jako Češi. A na Slovensku se ve mně otevře ta temperamentnější polovička,“ poznamenala ke slovensko-české spolupráci Kostková.

Pocta Hilskému i Romeo and Juliet

Další premiéru bude mít pořad Na scéně Martin Hilský, který organizátoři připravili jako připomínku k dubnovým osmdesátinám tohoto překladatele Shakespearova díla. Během dvou červencových večerů jej vyzpovídá Marek Eben a zazní také sonety v mluvené i zpívané podobě v podání herců Terezy Ramby, Davida Novotného, Báry Munzarové, Zdeňka Piškuly i muzikantů Jiřího Stivína a Daniela Dobiáše.

Zdroj: Youtube

A jak se již stalo v posledních letech zvykem, s novinkou přijde i Prague Shakespeare Company, která uvede v rodném dramatikově jazyce klasickou tragédii Romeo and Juliet.

14 her, 139 představení

Na programu Letních shakespearovských slavností je letos čtrnáct her rozprostřených do 139 představení. Jsou mezi nimi oblíbené kusy z minulých let, například i Hamlet v českém podání s Jaroslavem Pleslem, Macbeth, Bouře, Zimní pohádka, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské nebo Veselé paničky windsorské.

Bez zajímavosti není ani to, že pražská část přehlídky se po šesti letech vrátí do nově rekonstruovaného Nejvyššího purkrabství Pražského hradu, hrát se bude opět i na Letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. V Brně se Slavnosti tradičně uskuteční v areálu hradu Špilberk, v Ostravě v prostředí Slezskoostravského hradu a na Slovensku v areálu Bratislavského hradu. Skončí až 2. září.