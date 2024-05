Ne příliš tradicionalisticky alžbětinská, zároveň ne křečovitě modernizovaná má být novinka letošních Letních shakespearovských slavností, kterou bude komedie Marná lásky snaha. Hlavní role v ní ztvární Anna Fialová a Filip Březina, kteří na sebe v poslední době upozornili televizními rolemi – ona Ivetou ze stejnojmenné série o zpěvačce Bartošové, on Filipem ze seriálu Smysl pro tumor.

Anna Fialová a Filip Březina se sešli už dřív, a to při natáčení filmového Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka. V divadle to ale bude poprvé. „Když mě oslovili pro účast na Letních shakespearovských slavnostech, zajásal jsem. Dlouho jsem ale nevěděl, koho budu hrát. Myslel jsem si, že to bude nějaká menší role. A nakonec je to král. Vždycky jsem si to chtěl zkusit, lákal mě plenér a celá ta nezaměnitelná atmosféra Slavností. Začínat hrát za světla, pomalé stmívání a konec už s osvětlením ve tmě… Všechny vnější okolnosti mohou být zábavným narušitelem anebo i pomocníkem. Komu se podaří hrát v dešti? Tuhle možnost měli a mají jenom herci, kteří prošli Shakespearovkami,“ uvedl Filip Březina.

Mix zážitků a rajský plyn

Na rozdíl od něj má Anna Fialová s hraním pod širým nebem, navíc na Letních shakespearovských slavnostech, dobré zkušenosti. V roce 2018 tam účinkovala jako Helena v představení Dobrý konec všechno spraví. Tentokrát se představí jako francouzská princezna. „Na Slavnosti mám mix skvělých zážitků a vzpomínek souvisejících i s úrazy, které jsem měla na premiéře a derniéře ve hře Dobrý konec všechno spraví. Při tom posledním zranění jsem ze sanitky říkala uměleckému řediteli Liboru Grossovi, ať už mi nikdy nevolá, že už s nimi nechci mít nic společného. Ale byla jsem pod vlivem rajského plynu. V tomhle případě jsem roli přijala ráda, a to i proto, že je tady úžasná parta. Bude to pro mě takové léto s přáteli,“ podotkla herečka.

Drzouni s životní energií

Na jevišti se v komedii Marná lásky snaha dále objeví Petr Čtvrtníček, Václav Kopta v alternaci s Jiřím Vyorálkem, Leoš Noha, Anna Kameníková, Karolína Vágnerová, Kristýna Daňhelová, Lukáš Příkazký, Jan Jankovský, Petr Vaněk, Adam Ernest, Kryštof Rímský, Jiří Maryško a Lucie Polišenská v alternaci s Marií Štípkovou.

Režijně je povede Filip Nuckolls. „Čím víc Williama Shakespeara poznávám, tím víc mi před očima vyvstává obraz prudce talentovaného, lehkonohého, bystrého drzouna, jehož velikost vychází z toho, že je obrovsky empatický k nespravedlnostem světa a lidské bolesti. Zároveň má v sobě tolik vůle k životu a životní energie, že o těchto věcech dokáže psát tak lehce. S tímto vědomím jsem vybíral i účinkující,“ sdělil režisér.

Jeho inscenace má být svižná, rychlá, snad zábavná a třeba i drzá. „Původně jsem chtěl, aby všichni měli nějaké zkušenosti s hip hopem nebo ravem. To vyšlo částečně. Nicméně jsem s obsazením obrovsky spokojený. Jsem rád, že všichni z ansámblu jsou v nejlepším slova smyslu drzouni s obrovskou životní energií, divadelní rváči s inteligencí a nesporným jevištním charismatem, prostě osobnosti,“ doplnil.

Jeden Hamlet skončí, druhý začne

Na programu Slavností budou letos ještě tři další premiéry. Ostrava chystá Večer tříkrálový aneb cokoli chcete pod režijní taktovkou Vojtěcha Štěpánka a v hlavních rolích s Kamilou Janovičovou, Petrem Buchtou a Vladimírem Polákem. Bratislavskou novinkou bude inscenace Michala Vajdičky Zkrocení zlé ženy.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci Shakespeara v cizojazyčném provedení. Zhlédnou odvážnou inscenaci Hamlet z produkce Prague Shakespeare Company, Bremer Shakespeare Company a Oděského akademického ukrajinského hudebně-dramatického divadla Vasyla Vasylka.

S českým nastudováním Hamleta v hlavní roli s Jaroslavem Pleslem se diváci během sedmi srpnových termínů po osmi letech rozloučí. Dále se dočkají i loňské premiérové hry Jak se vám líbí, znovu zažijí magickou Bouři, nebude chybět krutovládce Macbeth, příjemně je ovane Zimní pohádka a od srdce se zasmějí s Veselými paničkami windsorskými, které se do programu vracejí po neplánované roční pauze.

Letní shakespearovské slavnosti 2024 se uskuteční od 26. června do 7. září v Praze (Nejvyšší purkrabství Pražského hradu a Letní scéna HAMU na Malostranském náměstí), Brně (nádvoří hradu Špilberk), Ostravě (nádvoří Slezskoostravského hradu) a Bratislavě (nádvoří Bratislavského hradu). Na programu je celkem čtrnáct titulů a více než 160 představení.