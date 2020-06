Největší divadelní open air akce, Letní shakespearovské slavnosti (LSS), se tradičně uskuteční v Praze, Brně a Ostravě. Program ale tentokrát začne netradičně v Brně, kdy jej až 21. července odstartuje Zimní pohádka. Ta se 24. července přesune do Ostravy, aby zahájila Slavnosti na Slezskoostravském hradě.

Pražskou část otevře 22. července komedie Dobrý konec všechno spraví. Diváci se mohou těšit i na Hamleta, Zkrocení zlé ženy či Veselé paničky windsorské. Tečku za letošním ročníkem udělá v Praze Večer tříkrálový. Na původně plánovanou premiéru Bouře dojde až v příštím roce.

„Letošní ročník bude jiný. Možná dobrodružnější než ty předchozí, ale jistě hodně zábavný,“ říká umělecký ředitel LSS Libor Gross. Prioritou pro pořadatele zůstávají ochranná opatření, aby Slavnosti proběhly pro diváky, herce a personál maximálně bezpečně.

Absolonová a Blažek

Mnohem dřív, už 10. června, se návštěvníkům otevře Letní scéna Vyšehrad v Praze. Hlavním lákadlem 17. ročníku Metropolitního léta hereckých osobností je česká premiéra hry Duety s Monikou Absolonovou a Filipem Blažkem, která je na programu 15. června.

„Je rozdíl, pokud je vaším jediným partnerem na jevišti žena. S Monikou jsme toho většinu prokecali, o dětech a o všem. Navíc jsem se po dlouhé době vrátil i ke zpívání, takže jsem byl víc nervní, ale Monika mi vždycky skvěle pomůže a dodá odvahu,“ okomentoval vznik novinky Filip Blažek.

Jeho spoluhráčka zkoušela ve dvojici poprvé, kromě více textu a zodpovědnosti si užila i více svobody. Její vztah k postavám, které během hry ztvárňuje, se měnil. „V různých fázích jsem chápala sekretářku a nechápala manželku. A teď už chápu všechny. Jsem zvědavá, jak se moje holky budou líbit divákům,“ směje se Monika Absolonová.

Přehlídka pořádaná divadlem Studio DVA se uskuteční v původně plánovaném rozsahu 109 představení až do 31. srpna, a to nejen v Praze, ale i na Letní scéně Tvrz Divice nedaleko Loun a Letní scéně Vítězná u Dvora Králové nad Labem.

Již popáté připravilo bohatý program na svých letních scénách i brněnské Divadlo Bolka Polívky. Komediální i vážnější tituly, skvělé herecké výkony a koncert si budou moci diváci vychutnat hned ve třech lokalitách. Od 6. do 8. července se bude hrát na nádvoří zámku Slavkov Austerlitz, od 13. do 17. července v Amfiteátru v Mikulově a od 20. července do 1. srpna v Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně.

Konkrétně se lze těšit na tituly z produkce Divadla Bolka Polívky, jako jsou například inscenace Šašek a syn, DNA, Srnky, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho či Rebelky. Ani letos nebudou diváci ochuzeni o tituly spřízněných scén.

Živo bude i v Praze pod žižkovskou věží. Hvězdné léto tam odstartuje 1. července, kdy je na programu trampská hudební retrokomedie Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky Zločin v Posázavském Pacifiku, a potrvá do 2. září. Repertoár se opírá vedle her pořádajícího Divadla Kalich o inscenace Komorního divadla Kalich, jak zní nový název dřívějšího Divadla v Rytířské, Divadla Palace, Divadla Verze či Činoherního studia Bouře. Pod věž se vrátí rovněž vyhledávané tituly Caveman, Dva nahatý chlapi a Federer-Nadal. Akustické koncerty tu odehrají Tomáš Klus, František Nedvěd, Michal Hrůza nebo 4TET.

Jako na bojišti

„Provozování divadla letos připomíná vojenské manévry, kdy se situace na bojišti mění každým okamžikem,“ uvádí producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. „Dobrá zpráva o rozvolnění mimořádných opatření nás zastihla uprostřed úprav provozu letní scény pro třetinu hlediště, nad kterou by nás nepustily původní restrikce. Zrušení povinných rozestupů a navýšení možného počtu diváků až na tisíc nám samozřejmě udělalo radost. Bylo na čase,“ dodává.

Za divadlem mohou lidé vyrazit i na Letní scénu pražského Ungeltu, která zahájí provoz 30. června úspěšnou inscenací Deštivé dny, v níž se setkávají Richard Krajčo a David Švehlík. Hrát se bude například i na nádvoří zámku Mělník, kde Divadlo na Maninách uvede pestrou škálu představení s herci Jitkou Čvančarovou, Carmen Mayerovou, Ilonou Svobodovou, Nelou Boudovou či Otakarem Brouskem.