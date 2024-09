Drahý Evane Hansene

Městské divadlo Brno, premiéry 21. a 22. září

Sedmnáctiletý Evan Hansen je normální americký středoškolák, avšak ve svém životě to rozhodně nemá lehké. Žije sám s přepracovanou matkou, ve škole je šikanován a trpí sociální úzkostí a depresemi. Navíc si nedávno zlomil ruku. Od svého terapeuta dostane za úkol sám sobě psát dopisy, ve kterých bude popisovat, co bude na každém dni dobré. Evan tedy ve školní knihovně napíše dopis, který začíná slovy „Drahý Evane Hansene“, v němž přemýšlí, jak by mohl mluvit se svou milovanou Zoe a jestli by si někdo ve škole všiml, kdyby zmizel. Nešťastnou náhodou však dopis najde drsňák Connor Murphy, bratr Zoe. O několik dní později je Evan zavolán do ředitelny, kde mu Connorovi rodiče oznámí, že jejich syn zemřel vlastní rukou. V jeho kapse našli dopis a mylně se domnívají, že ho napsal Connor, což podle nich svědčí o blízkém přátelství mezi ním a Evanem. Protože se z celé situace Evan cítí trapně, začne Connorovým rodičům vyprávět, co chtějí slyšet. Postupně se zaplétá do kolotoče lží, různě napínavých i komických situací.

Komorní muzikál Drahý Evane Hansene měl svou premiéru na Broadwayi v roce 2016. Dílo s hudbou a písňovými texty Benje Paseka a Justina Paula a libretem Stevena Levensona se záhy stalo takřka kultovním. Česká premiéra této muzikálové prskavky posledních let se odehraje v režii Stanislava Moši na Činoherní scéně Městského divadla Brno. Představí se Jan Brožek nebo Marco Salvadori, Alena Antalová, Dagmar Křížová, Daniel Rymeš, Lucie Bergerová, Lukáš Janota, Libor Matouš a Eliška Hladilová.