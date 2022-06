„Postava Macbetha je mi blízká, protože všichni chceme nahoru, všichni se chceme na tom společenské žebříčku posouvat až na vrchol. Macbethovi to akorát trochu neklapne, ale zkusí to. Pro mě je to jedna z nejzajímavějších shakespearovských figur. Možná mám ještě o trochu výš postaveného Richarda III., který si navíc to zlo, které Macbeth ‚jen‘ vytváří, náramně užívá. Co si budeme povídat, v každém z nás ve větší či menší míře zlo ‚bydlí‘, ale vždycky máme šanci se rozhodnout, zda se mu podvolíme, nebo se vydáme cestou dobra. V tomto mi hra přijde naprosto současná, nadčasová,“ říká Marek Němec na adresu novinky, která bude mít premiéru 28. června v Královské zahradě Pražského hradu.

Svět zkázy pod širým nebem. Letní Shakespearovské slavnosti lákají na Macbetha

Na jakého Macbetha se máme těšit ve vašem pojetí?

To pořád ještě nemůžu říct, protože nemáme po premiéře. Předně se snažíme rozklíčovat témata, která William Shakespeare do textu vložil, bavíme se o tom, jak by mohla postava Macbetha rezonovat se současným světem… Na začátku zkoušení „u stolu“ jsem měl tendence navléknout do té figury ruku a zevnitř si ji vysoustružit, vysochat. Teď, když už zkoušíme venku, se pro ni snažím najít správné velké gesto, zjišťuju, jak moc obstojí nějaký její komorní tón, který jsme si s Jakubem Kroftou i mojí hereckou partnerkou Lenkou Krobotovou vytyčili. Zatím je to pořád takový seznamovací tanec, ale je nám jasné, že se premiéra blíží.

Máte rád hledání té správné herecké polohy pro roli?

Mám, hodně. Když se má člověk učit text, kterého je opravdu moc a navíc je v psaný v blankversu, nasadí všechny svoje páky a možnosti, aby se s věcí co nejlépe vypořádal. V tu chvíli jej postava nenechá jen tak sedět. Nadchlo mě i to, že právě tím, že budeme hrát Macbetha v letní produkci, nemusíme být až tak školometští a vážní. Můžeme si i trochu hrát. Pro herce je to obrovská výzva, kterou bych přirovnal k té sportovní, totiž zda je schopný vydržet a přežít všechny reprízy. Dohromady je jich více než třicet. Ale zase si říkám, kdy jindy to zkusit, než teď.

Herci často říkají, že hraní v plenéru má jiné zákonitosti…

To je pravda. Ale tím, že už mám docela dost nahráno se spolkem Kašpar – právě po různých hradech a zámcích –, tak si dovolím říct, že mám v tomto směru určitou zkušenost, kterou snad zúročím i v prostředí Pražského hradu. Bude to prostě jedna velká letní jízda. Těším se na to. Stejně jako na partičku, která se při zkoušení Macbeth vytvořila.

Máte nějaký poradní hlas? Přece jenom je to závazek skoro na všechny letní večery na několik let…

Zodpovídám se svým nejbližším a sobě. Věřím, že to zvládneme a pak se odměníme společně stráveným časem.

Už jste zmínil Lenku Krobotovou, která ztvárňuje Lady Macbeth. Jak na sebe slyšíte?

Řekl bych, že velmi dobře, protože mám rád energii a Lenka jí má opravdu hodně, což je skvělé. Takže si říkáme, a vlastně i naši kamarádi to tak vidí, že by to mohlo mezi námi hezky jiskřit. Režisér Krofta dokonce uvedl, že tvoříme úžasně silný autentický a silný pár, který dokáže diváky pořádně vyděsit. Lenka je navíc vtipná, umí si ze sebe udělat srandu, což je tady nutný předpoklad. Ale je mi jasné, že s blížící se premiérou bude všechno tuhnout, tudíž se ji budu snažit držet v určitém komfortu. Doufám, že i u diváků jako pár v tomto dramatu obstojíme, každopádně bych si to moc přál.