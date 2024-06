Ač jde o méně známý titul, který William Shakespeare napsal zhruba ve třiceti letech, ukazuje alžbětinského autora v plné síle. Páni z družiny krále navarského skládají přísahu, že se po tři roky zasvětí studiu a budou se stranit společnosti žen. Těžký úkol, odvážný chlapský slib - taky se nad ním všichni více či méně kroutí. Ve chvíli, kdy do města přicestuje francouzská princezna se svými dvorními dámami, zamilují se. Ale ženy jim to nechtějí věřit, protože když někdo moc dlouho lže, předstírá, že je někým jiným, je to pak těžké. Rozbíhá se kolotoč plný milostného dobývání a slovního laškování.

Jenže přichází zpráva o úmrtí princeznina otce – zrovna ve chvíli, kdy se do krále navarského také zamilovala. Stává se z ní královna Francie, která se musí vzdát veškerého předchozího dovádění a bezstarostnosti. Myšlenky na svatbu se rázem rozplynou. V tomto okamžiku, vlastně až v samotném závěru, se lehká komedie zlomí ve vážnou záležitost. Předešlá klauniáda bere za své. Jedna z postav řekne: „Ze chřtánu smrti vyloudit mám smích? To přece nejde.“ Nemá jít o melancholický povzdech, ale naopak o výzvu k intenzivnímu životu.

Když slova tancují

Režisér Filip Nuckolls chtěl, aby měli herci zkušenosti s hip hopem, který plyne s danou přesností stejně jako Shakespearova slova, a aby z nich prýštila v nejlepším slova smyslu drzost v kombinaci s obrovskou životní energií, kterou Marná lásky snaha vyžaduje. Mimochodem, překladatel Martin Hilský si ji pro sebe nazval štěpnou reakcí, protože podobně jako štěpná reakce uvolňuje energii, i slova v této hře, když se štěpí, uvolňují obrovskou divadelní energii. Pro všechny zúčastněné to byl určitě náročný úkol, ale ve výsledku si s ním skvěle poradili a na jevišti sehrávají koncert, v němž samotná slova doslova tancují.

close info Zdroj: AGENTURA SCHOK, Pavel Hejný zoom_in Marná lásky snaha - Lukáš Příkazký, Filip Březina a Petr Vaněk

Roli francouzské princezny s přehledem vystřihla Anna Fialová. Vtiskla jí potřebné sebevědomí, ráznost, divokost, ženskost i smutek. V kostýmu, který pro herce navrhla Sylva Zimula Hanáková, jí to navíc nesmírně sluší. Ostatně stejně jako jejím poněkud rozdováděným dvorním dámám v podání Anny Kameníkové, Karolíny Vágnerové a Kristýny Daňhelové. V tomto směru za nimi nepokulhává ani mužské osazenstvo příběhu – Filip Březina (král navarský), Lukáš Příkazký, Jan Jankovský a Petr Vaněk.

Smích u diváků vyvolává nejčastěji Jiří Maryško, který hraje malinko přitroublého a zároveň fikaného vesnického mladíka Kotrbu. Ve svých úlohách jsou přesní i Jiří Vyorálek, jenž se alternuje s Václavem Koptou (Boyet, starší pán z družiny francouzské princezny), Adam Ernest (Don Adriano de Armado, výstřední Španěl), Leoš Noha (Nathan, kurát), Petr Čtvrtníček (Holofernes, učitel) a Kryštof Rímský (Hňup, strážný). O postavu Žakenety, vnadné a rozdajné děvečky z vesnice, se dělí Lucie Polišenská a Marie Štípková.

Rusy ve hře zesměšní

V této „hře ve hře“, která zaujme také scénou Lukáše Kuchinky a hudbou Daniela Fikejze, se objeví i postavy Rusů. „Není to výmysl pana režiséra, ti jsou tam od Shakespeara. Dámy je rozeberou a zesměšní tak, jak se to v naší zemi děje od roku 1968. Jako by divadlo dělalo to, co politika a společnost ještě nemůže,“ podotkl při středeční premiéře Martin Hilský.

Komedie Marná lásky snaha, která je ve výsledku oslavou lásky, života a nakonec i pravdy, se bude hrát na Pražském hradě do 19. července, na konci srpna se vrátí a 7. září festival zakončí. V mezičase zavítá i za diváky do Brna a Ostravy.