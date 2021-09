Jizvy Evropy, složité vztahy i bonus pro cyklisty. Festival Divadlo začíná

Putování Evropou, rodinné trable i prokletá dálnice. A co s námi udělala pandemie. To je jen několik témat Mezinárodního festivalu Divadlo, který v úterý začíná v Plzni a který přiváží přes šedesát představení. Do Plzně přijedou soubory z Francie, Belgie, Itálie, Litvy, Polska, Slovenska a samozřejmě české.

Slováci přivážejí svou noční můru - D1 | Foto: SKD

Slavnostní zahájení patří působivé pětihodinové fresce Poláka Krystiana Lupy Austerlitz, jehož stejnojmenný hrdina prochází bolavou Evropou a pomocí vzpomínek, analogií a představ přenáší diváky v prostoru i čase. Evropskou historii oživují i TR Varšava a Narodowy Stary Teatr z Krakova, které se potkaly nad osobitým pojetím Čechovovy klasiky 3SESTRY. Na Českolipsku vznikají ceny Thálie. Letos mají barvu rozžhaveného skla Přečíst článek › "Zašli jsme příliš daleko, omlouváme se." To byla jediná slova čtyřčlenné rodiny z Calais, kterou našla policie před čtrnácti lety mrtvou. Jejím případem se inspiroval švýcarský režisér Milo Rau, který nachází pro svou tvorbu podněty často právě v realitě kolem nás. Výsledkem je inscenace Rodina, v níž hraje skutečná rodina s dvěma dětmi a kterou přiváží belgické divadlo NTGent. Veselejší podívanou nabídne Slovenské komorné divadlo z Martina, díky němuž zjistíme, že nejsme sami, které rozčiluje nedostavěná dálnice jižním směrem. Jejich D1 (pracovní název) líčí nekonečné budování klíčové slovenské dálnice. Představí se i české scény Tradičně se představí i domácí scény, mimo jiné Dejvické divadlo s novinkou Vina? v režiži Ivana Trojana, spolek JEDL se Strindbergovou Manželskou historií, herec Karel Dobrý přiveze hru Malý stvořitel / Der kleine Fratz. Novinku Runners nabídne Rosťa Novák ml. a Vít Neznal s Cirkem La Putyka, v níž tvůrci spojili nový cirkus a pohybové divadlo s běhacím pásem. Jan Schmid: Člověk je hotový už ve dvanácti. A měl by s tím umět pracovat Přečíst článek › Své počiny představí i soubory z Brna, Hradce Králové, Liberce, Olomouce či Ostravy. V rámci doprovodného programu uvidíme například italské open-air představení Šampión a komár pro diváky všeho věku na kolech, projekci filmu Milo Raua, workshopy a výstavu. Nahlédneme také do nejzajímavějších aktivit, kterými divadelníci reagovali na ztracený kontakt s diváky během pandemie. Program festivalu a další detaily najdeme na www.festivaldivadlo.cz, předprodej vstupenek probíhá v síti Plzenskavstupenka.cz.