Obecně vzato - vybrat opravdu kvalitní text musí být složitá práce. Co u vás jako u divadelního principála rozhodujete, máte poslední slovo. ? A co pro to objevování musíte s týmem podniknout?

Poslední slovo mám a o každém titulu přemýšlím v kontextu celého repertoáru Divadla Ungelt tak, aby do něj zapadl. A mám prvotřídního dramaturga, kterým je umělecký šéf Ungeltu Pavel Ondruch. Ten mi tituly, které hledáme našim hvězdám na tělo, předkládá.

Dagmar Pecková: Nazkoušet příběh Callasové pro mě byla katarze jako hrom

Staří Mistři nechávají diváky nahlédnout do procesu divadelní tvorby – od první čtené zkoušky až po derniéru. A je to vhled nesmírně zajímavý. Zvlášť když je protnutý „vyřizováním účtů“ dvou znesvářených bratrů, pocházejících ze slavného hereckého rodu, jako v tomto titulu. Jak jste s Františkem Němcem, který ztvárňuje toho úspěšnějšího z oněch bratrů, hledali balanc tak, abyste byli na jevišti rovnocennými hereckými partnery?

Takový balanc jsme hledat nemuseli. František Němec je výjimečně inteligentní a noblesní člověk, kníže mezi herci, který o sólo na jevišti nestojí. Pro něj je na divadle nejdůležitější dialog. A v Ungeltu spolu hrají jen ti, kteří spolu hrát chtějí, nikdo tady není v angažmá. Kdyby se mnou František hrát nechtěl, tak se mnou nehraje, a náš vztah to nezmění. Je mi velkou ctí, že se mnou v mých očích nejlepších žijící český herec hraje.

Můžete prozradit, jak se vlastně s Františkem Němcem, který byl navíc nedávno oceněn Thálií za celoživotní mistrovství, spolupracuje a tvoří?

Takhle přemýšlet nelze. Když už zkouším a hraju, a to s kýmkoliv, myslím a jednám jako postava hry, ne jako Hein. Františka Němce bezmezně uctívám, ale jako brácha v té hře mě bezmezně štve!

Jde už o jeho několikátou účast v Ungeltu – promlouvá do výběru her, v nichž má hrát? Jak se mu úplně na začátku text Starých mistrů zamlouval?

Všechny herce u nás necháváme mluvit do toho, co a s kým budou hrát. Tím spíše Františka Němce! Staří mistři ho nadchli.

Tarzan je nejnáročnější role, jakou jsem kdy hrál, říká herec Robert Urban

Nedávno jste navíc v Ungeltu uvedli i premiéru inscenace hry Edwarda Albeeho Dva ze zoo. Další skvělá volba. V této podívané se setkávají David Švehlík a Ondřej Brousek. Volba tohoto kusu stojí za vámi – jak to bylo?

Ano, jako devatenáctiletý divadelní fanoušek jsem tuto hru viděl v tehdy rodícím se Činoherním klubu. Roli, kterou u nás dnes ztvárňuje David Švehlík, tenkrát v režii Jana Kačera alternovali Miroslav Macháček a Josef Somr. A od té doby na tu hru myslím.

Vy sám na jevišti Ungeltu vystupujete také ve vlastní talk-show s názvem Rozpravy, v níž vždy představíte dva zajímavé hosty. Pořad mimochodem natáčí Český rozhlas Dvojka. Jaké by pro vás bylo to nejideálnější duo, které byste rád uvítal, ale už to není možné?

Vy to asi tušíte, a proto se takto ptáte. Byli by to určitě Libuše Šafránková a Josef Abrhám.