K Česku má Milan Lasica blízko už proto, že v letech 1971 až 1972, kdy se svým tehdejším kolegou Júliem Satinským dostal zákaz na Slovensku, působil v divadle Večerní Brno (dnes Divadlo Bolka Polívky). V té době oba začali účinkovat ve filmech českých režisérů (Sladké hry minulého léta Juraje Herze či Nekonečná nevystupovat Radima Cvrčka).

Později k nim přibyly snímky Buldoci a třešně (Juraj Herz), Srdečný pozdrav ze zeměkoule a Tři veteráni (Oldřich Lipský) či Vážení přátelé, ano (Dušan Klein).

Parťáci z mládí

Nerozluční parťáci se seznámili v teenagerském věku, když v bratislavském Domě pionýrů nacvičovali hru o dvanácti měsíčkách. Za pár let už spolu vystupovali v pořadech Večer pre dvoch, Ako vzniká sliepka, Výrobca šťastia či Náš priateľ René. V televizi se objevovali v programech Bumerang a Ktosi je za dverami. Za vzor si při svých zdánlivě banálních disputacích brali české komiky Voskovce, Wericha a Horníčka.

Pro mnohé představovalo jejich duo jakýsi monolit. A tak není divu, že se našli lidé, co na Milana Lasicu pokřikovali „LasicaSatinský!“, i když se v tu chvíli procházel ulicemi Bratislavy se svou manželkou, herečkou a diplomatkou Magdou Vášáryovou. „Já že jsem Satinský?“ smála se příhodě, když o ní vyprávěla v televizi, Vášáryová.

Don Juan a Casanova

Když pak Satinský v roce 2002 ve věku 61 let zemřel, Milan Lasica už dalšího partnera do dvojice cíleně nehledal. Přesto se v posledních letech objevuje na jevišti po boku jiného hereckého kolegy Bolka Polívky nejnověji v inscenaci Klíště, v níž se pánové v rolích Dona Juana a Casanovy ohlížejí za uplynulými roky.

Další spřízněnou duší Milana Lasici je jazzman Peter Lipa. „Vždycky jsem rád zpíval. Se skladatelem Jarem Filipem jsme v osmdesátých letech vydali několik LP desek, už několik roků zpívám i s bratislavským revivalovým orchestrem Hot Serenaders. Ke spolupráci s Peterem došlo tak, že jsem pro něj psal více než třicet let texty a on mě pozval do svého programu, v němž s ním zpívám dvě písničky,“ uvedl při jedné z mnoha svých pracovních návštěv Prahy Lasica.