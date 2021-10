Ve věku 76 let dnes ráno zemřel divadelní a filmový herec Miroslav Středa. Řadu let působil v pražském Činoherním klubu, naposledy hrál v Městském divadle v Mostě. Ve filmech a v televizi dostával obvykle menší role, jako v seriálu Zdivočelá země. O hercově úmrtí po dlouhé těžké nemoci dnes ČTK informovala jeho manželka Jaroslava Středová.

Miroslav Středa (na archivním snímku z 19. února 2009) | Foto: ČTK

Středa se narodil v květnu 1945 v Náchodě, kde také jako vyučený seřizovač textilních strojů začal s herectvím v ochotnickém souboru. Po absolvování Janáčkovy akademie múzických umění krátce působil Divadle Petra Bezruče v Ostravě, odkud odešel do desetiletého angažmá ve Státním divadle v Brně. Na konci 70. let minulého století přešel do Činoherního klubu v Praze.