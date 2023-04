Jedna z našich nejpopulárnějších filmových pohádek Anděl Páně z roku 2005 dostane muzikálovou podobu. Na námět a libreto Lucie Konášové a hudbu a texty Ondřeje Gregora Brzobohatého ji v Hudebním divadle Karlín připravuje režisér Martin Čičvák. Premiéra se odehraje koncem října, ale zájem o vstupenky je už teď.

Scenáristka Lucie Konášová je druhá zprava, Anděla Páně připravila s Ondřejem G. Brzobohatým | Foto: ČTK

Pro Lucii Konášovou, autorku původního filmového scénáře, se tak jedná o další setkání s příběhem, který dodnes u diváků vzbuzuje silné emoce.

„S ideou na převedení Anděla Páně do muzikálové podoby jsem přišla sama. Říkala jsem si, že v kombinaci s hudbou by mohl dostat ještě jinou kvalitu. Řediteli Hudebního divadla Karlín Egonu Kulhánkovi se ten nápad okamžitě zalíbil a navrhl, že mě seznámí s Ondrou Brzobohatým, protože myšlenkou o vzniku muzikálu pro celou rodinu se už nějaký čas zabývají. Když jsme se pak s Ondrou potkali, hned jsme si porozuměli v humoru, což je u takové látky alfa a omega veškerého snažení. Následně mě začal uvádět do toho, jak vnímat divadelní příběh. Musela jsem trošičku změnit optiku, protože jsem zvyklá vidět v obrazech, ve filmovém střihu, v záběrech na detail,“ vypráví.

Bodyguardi, andělé, premiéři. Slavné filmy bodují na českých divadelních prknech

Byla ta změna z filmového na divadelní pohled hodně složitá? Co jste tomu musela dát?

Asi dva měsíce jsem si nastudovávala ty největší muzikálové pecky, abych si zvykla na divadelní formu, s níž jsem dosud neměla žádné zkušenosti. S Ondrou jsme pak začali intenzivně spolupracovat. Představu o tom, jak příběh vyprávět, jsem měla, syžet už byl hotový, a tak jsme jednotlivě rozebírali každou scénu či situaci. Od té doby, co jsem napsala filmový scénář, jsem měla od látky odstup, takže jsem si i sama kolikrát říkala – tohle bych udělala jinak, tady bych víc šlápla do téhle postavy, tuto bych naopak potlačila. Tudíž jsem v syžetu jen něco poupravila, ale vlastně šlo všechno jako namydlený blesk. Bylo to, jako když se nahoře otevře rezervoár inspirace a požehnání. Bohužel nám ale do práce vstoupil covid, tehdy jsme měli už dvě třetiny muzikálu napsané. Všichni se zastavili, nikdo nevěděl, co bude dál, co bude s divadlem, jestli se ještě vůbec někdy vrátíme na jeviště… Ale rozhodli jsme se, že to doděláme. Měli jsme asi sedm sezení na Skypu a fungovalo to i tam, takže projektu bylo fakt přáno, mělo to tak dopadnout.

Můžete prozradit, co všechno v příběhu zůstane, či z něj vypadne?

Nesmím prozradit nic, snad jen to, že se lidé mohou těšit na nádherné písničky a skvělé texty. Kdykoli jsem od Ondry dostala k poslechu demo nahrávky, měla jsem pocit, že se jedná o americký muzikál. Jinak jsme museli trošku zredukovat postavy v druhém plánu, to je jasné. Divadlo si o to říká. Ale zato posílí sbor svatých.

Byla jste i u výběru herců do jednotlivých rolí?

Nechala jsem se překvapit. Říkala jsem si, že když je pro mě muzikál vstupem do nové řeky, spolehnu se při výběru účinkujících na lidi, kteří je dokonale znají. Když mi pak Ondra v telefonu oznamoval závěrečné obsazení, měla jsem velkou radost. Koho jsem si moc přála pro roli Pána Boha, byl Jiří Korn. Ve chvíli, kdy řekl, že do toho s námi jde, nadšením jsem si sedla na židli.

Zdroj: Youtube

Ani na chvíli jste neuvažovali o tom, že se režie chopí Jiří Strach?

To ne, Jirka je filmový režisér. A muzikál je přece jen naprosto jiný žánr, takže bylo jasné, že to musí dělat zkušený muzikálový režisér. Jsem přesvědčená, že Martin Čičvák dá Anděli Páně, co potřebuje, že to bude šlapat a fungovat.

Určitému srovnání s filmem se asi nevyhnete, diváci jej mají spojený s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v titulních rolích…

Zrovna tyhle dva skvostné herce ať opravdu nečekají. Máme ale hned dva fantastické anděly Petronely (Ondřej Rychlý, Filip Hořejš), jsou to ti správní uličníci. A čerti Uriášové (Marek Lambora, Jan Sklenář) jsou zase sexy sympaťáci. Všichni mají přesně to, co si ústřední dvojice postav žádá. Diváci prostě uvidí jejich jinou variantu a zase to bude super.

Hvězdy i bezdomovci. Výčet nových muzikálů je neobyčejně pestrý

Musíte mít radost, protože Anděl Páně je svým způsobem nepřekonatelná pohádka. Už jen to, že každý rok mívá milionovou sledovanost v televizi, je úspěch. Co všechno se vám s ní pojí?

V České televizi se ten projekt rodil velmi dlouho a obtížně, natáčení se odkládalo, pořád jsme museli překonávat nějaké překážky, abychom dospěli k výsledku. Když jsem pak Anděla Páně viděla poprvé na plátně, samotnou mě vyvedl z míry tím, jak v něm všechno fungovalo. Prostě se v něm namíchala chemie všech zúčastněných. Následné kladné přijetí diváky mi udělalo obrovskou radost, protože v televizi byli tenkrát dost skeptičtí - říkali, že jsme ateistický národ, že na to lidé nebudou slyšet. Snažila jsem se je vyvést z omylu, že žádný ateistický národ nejsme, že nejde o pózu či stylizaci do rituálů, které si přinášíme z rodiny, ale že svým sdělením se jedná o vnitřně vnímanou čistotu, pokoru a laskavost vůči svému okolí. Jsem šťastná, že jsem v tom přesvědčování byla úspěšná.

A je teď něco dalšího, na čem pracujete?

Napsala jsem velký koprodukční seriál, natáčet by se měl na přelomu roku. Nechci to ale zakřiknout, protože finanční situace v televizích není dobrá. V tomto případě jde navíc o historickou látku, takže je to drahá záležitost. A mám připravené i další pohádky, dlouho se už mluví také o Zlatovlásce… Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Další muzikály, které mají filmovou předlohu:

Noc na Karlštejně

Od vzniku jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších českých filmových muzikálů, který natočil Zdeněk Podskalský a hudbu k němu napsal Karel Svoboda, uplyne letos padesát let. Vypráví o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž kvůli jeho zákazu nesměly přebývat ženy. S tím se však nechce smířit jeho mladá a krásná manželka, císařovna Eliška Pomořanská, která se z lásky a stesku vydá na hrad v přestrojení za muže. Muzikálové podoby se Noc na Karlštejně dočkala už několikrát, například v Hudebním divadle Karlín či Městském divadle Brno.

Zdroj: Youtube

Někdo to rád horké (Sugar)

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Vypráví o tom, co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají na schovávanou. Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce a dvou muzikantech na útěku uvádí pod názvem Sugar pražské Divadlo Na Fidlovačce.

Kouř

Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit Je to fajn. Muzikál uvádí pražské Divadlo Na Fidlovačce. Režie se chopil Šimon Caban, který ve filmovém Kouři ztvárnil Arnoštka.

Muzikál Bodyguard na český způsob: Od filmu se oprostěte, říká Eva Burešová

Rebelové

Romantický muzikál s hity šedesátých let (Š-š-š, Oliver Twist, Pátá, Gina, Mně se líbí Bob nebo Nechte zvony znít) vznikl podle stejnojmenného filmu Filipa Renče a Zdeňka Zelenky. Na programu jej má Hudební divadlo Karlín.

The Bodyguard

Muzikál z roku 2012 vznikl podle stejnojmenného filmového hitu z roku 1992 s Kevinem Costnerem a Whitney Houstonovou v hlavních rolích. V Hudebním divadle Karlín měl premiéru v březnu, ústřední postavy ztvárňují Eva Burešová v alternaci s Terezou Maškovou a Hynek Čermák.

Zdroj: Youtube

Vlasy

Muzikál, který celosvětově proslavilo legendární filmové zpracování Miloše Formana. Příběh plný hitů je velkolepou oslavu lásky, svobody a tolerance, které je stále třeba oslavovat a chránit stále. V derniéře jej uvádí pražské Divadlo Kalich, které v minulosti přivedlo na jeviště i slavnou Pomádu a Horečku sobotní noci s hity Bee Gees.