Trošku to rozveďte – jak ono poprání se s rolí v tomto případě vypadá?

Například tak, že každý den objevuju další těžké věci, které jsem si ještě včera při zkoušce neuvědomila. Ale snažím se do všeho dávat maximum, protože jsem tak zvyklá. Trošku se bojím, že lidé budou srovnávat. Film Bodyguard mají mnozí nějakým způsobem zafixovaný v hlavě, tudíž pro ně může být prvotním šokem, když uslyší češtinu místo angličtiny. Ale věřím, že když se od filmu oprostí a řeknou si – ano, přišli jsem na dílo, na hudbu Whitney Houston, tak to bude v pohodě.

Je jasné, že písně Whitney Houston jsou na zpěv složité. Jak moc?

Extrémně, myslím, že není tolik interpretek, které ty songy zazpívají, protože jsou hlasově hodně vysoko posazené. Ale nechci si fandit, to by mě ani nenapadlo – sama jsem kolikrát ráda, že se mi je povede dát správně. Navíc v kombinaci s pohybem, s choreografií, kterých je v představení docela dost, je to záhul.

Takže role Rachel Marron si v porovnání s jinými úkoly žádá mnohem větší přípravu…

Rozhodně. Další věc je, že po porodu si moje hormony dělají, co chtějí. Hlasivky jsou prokrvené a každý den jsou na tom jinak, takže je ještě úplně neovládám, jak bych měla a jak jsem zvyklá. Asi nejnáročnější je pro mě ona práce s češtinou, protože písničky od Whitney Houston jsem už několikrát zpívala v originálu a podle mě je obecně jasné, že v angličtině znějí mnohem procítěněji. Člověk může krásně „fílingovat“ v tom kterém slově, které ale v češtině nemůžete vždy správně rozdělit… A taky jsme chtěli postavu Rachel vymyslet trošku jinak, než jak ji známe v podání Whitney. Vždycky se ostatně snažím dělat věci tak trošku po svém. Každopádně se už těším, až budeme hrát před lidmi. Jsem zvědavá na jejich reakce.

A co říkáte na Bodyguarda v podání Hynka Čermáka?

Je úžasný, strašně fajn, celkově mě hrozně baví, protože klame tělem. Ačkoli na první pohled vypadá jako jasný „zabiják“, v jádru je neuvěřitelně milý, hotový gentleman. Taky má jeden z nejhezčích úsměvů, co jsem kdy měla možnost vidět. A když se zasměje nahlas, má ke všemu moc hezkou barvu smíchu. Takže mám radost, že ho teď můžu slyšet každý den.

Je to tak, že představení už máte nazkoušené a teď ho necháte zakonzervovat, aby se ve vás usadilo, než s ním vyrazíte na jeviště?

Je. Teď přichází fáze krize, kdy má člověk pocit, že vůbec nic neumí. Myslím, že jsem nikdy na celý sál nevyslovila tolik sprostých slov jako při jedné z posledních zkoušek, protože mi nešlo absolutně nic. Ale tak to prostě je. Je to náročné a doufám, že divák ocení práci, kterou do Bodyguarda vkládáme.

V dubnu navíc vyrážíte na turné, které si nadělíte jako dárek k nadcházejícím třicátým narozeninám. Obsáhne deset koncertních zastávek – od Ostravy přes Olomouc, Brno, Pardubice nebo Hradec Králové až po Prahu. Na co posluchače pozvete?

Vydám se do měst, která jsou mi blízká, mám je ráda, ale dlouho jsem je nenavštívila. Teď to napravím. Fanoušci mohou očekávat pořádný hudební nářez, rozhodně to nebude koncert jen k sezení. Celou tour završíme v Lucerně, která je pro mě symbolická. Přesně před patnácti lety jsem si tam zazpívala v Praze úplně poprvé. Zároveň se na každé zastávce bude prodávat speciální merch, který bude k dostání jen na EVA TOUR 2023, výtěžek z něj půjde na charitativní účely. Ano, půjde o docela slušnou nálož koncertů, ale zatím mi to nedochází. Jak říká i Rachel v Bodyguardovi – tohle je přesně to, co jsem chtěla vždycky dělat. Jestliže mě lidé chtějí, mám z toho radost a nechci je zklamat.

Zároveň jste opět naskočila i do seriálu ZOO. Těšila jste se?

Určitě, potěšilo mě, že byl zájem o to, aby se postava Viky do seriálu ZOO vrátila. Ale není to tak, že bych točila pět dnů v týdnu a pak běžela zkoušet divadlo. Vše mám dobře rozfázované. Natáčení ZOO věnuju jen jeden den týdně a ještě je mám časově omezené, abych mohla vodit staršího syna do školy a pak domů. Všechno je hezky v harmonii.