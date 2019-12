Na své role se těší nejen mnoho umělců z původního obsazení Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Petr Kolář, Kateřina Brožová, Ivana Jirešová, Radka Fišarová, Bohouš Josef či Alžběta Bartošová, ale také nově obsazené tváře Marianna Polyáková, Jan Kopečný nebo zpěvačka Barbara.

„Ztvárňuju kamaráda Kata Mydláře, průkopníka moderní medicíny Jesenia, který v roce 1600 provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích. Musím tu roli celou znovu nastudovat, položit se do ní, protože mezitím, co se muzikál neuváděl, jsem udělal tisíce jiných věcí. Takže se mi vykouřila z hlavy. Ale těším se na to už i proto, že se zase potkám se spoustou lidí ze staré party, co v Mydlářovi hrála,“ říká Petr Kolář, který se bude v roli střídat s Ladislavem Spilkou.

Vrací se i Marian Vojtko

S chutí se do muzikálu vrací i Marian Vojtko v titulní úloze. „Mydlář je úžasný. Maminka mi sdělila, že jej řadí do trojice svých oblíbených muzikálů k Bídníkům a Fantomovi opery. Takže už jen proto v něm musím zase účinkovat. Máma se už nemůže dočkat,“ směje se Marian Vojtko.

„Doufejme, že Kata Mydláře ještě o něco vylepšíme, že třeba vychytáme chybičky, kterých jsme se předtím dopouštěli. Po hudební stránce se mi velmi líbí rád si zase zazpívám hitovky jako Právo mám a To stárnutí zrádné. Netěším se ale na těžké svítící kostýmy a paruky, to není nic pro mě,“ doplňuje zpěvák, který postavu alternuje s Danielem Hůlkou a Bohušem Matušem.

Vstupenky jsou již v prodeji v pokladně Divadla Broadway a v obvyklých předprodejích.