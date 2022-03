Mladá žena Rebecca Loos (Elizaveta Maximová) prozradila, že měla poměr s nejslavnějším fotbalistou své doby, Davidem Beckhamem. Možná to byl jen nevinný flirt, nicméně šedá eminence britského bulváru Max Clifford (Jaroslav Plesl) se z toho rozhodne udělat skandál století a udržet jej na titulních stranách světového tisku dlouhé týdny.

„Je to absolutně současné téma. Především Maxův slogan ‚pravda neexistuje‘. On byl fenomenální, a i jen desetina jeho zdramatizovaného života vydá na pěknou komedii a napínavou zápletku,“ řekl o inspiraci ke své komedii Zelenka. Max Clifford byl vášnivý podvodník, který přes třicet let cynicky žongloval s intimními informacemi ze života světových celebrit.

Herec Radúz Mácha: Natáčení Netrpělivosti srdce bylo intimní a magické

Jedněm pomohl k vzestupu a slávě, druhým do vězení. „Můj Max je mladším a možná i laskavějším a citlivějším člověkem než jeho předobraz. Hraju divadelní postavu, vycházím ze sebe, a hlavně z autora,“ uvádí ke své roli Jaroslav Plesl. Elizaveta Maximová vidí svou Rebeccu jako „sebevědomou, ambiciózní ženu, která byla vtažena do grandiózního mediálního skandálu“.

Zelenka se ve své inscenaci pokouší přijít na kloub tomu, co žene kupředu člověka, kterému není nic svaté. Při psaní sice vycházel z existující kauzy, ale velký prostor dal své fantazii. „Baví mě realitu domýšlet. Ženské publikum mohu uklidnit: není to hra o fotbalu. Fotbal neexistuje,“ dodává autor a režisér. V dalších rolích bulvárních novinářů, jejich spolupracovníků anebo obětí se mohou diváci těšit na Miroslava Hanuše, Kryštofa Hádka, Boba Klepla, Zuzanu Stavnou či Lucii Pernetovou.