TarzanZdroj: se svolením Divadla Hybernia

Tarzan je zase v Hybernii

V případě muzikálu Tarzan nejde o novinku v pravém slova smyslu. Diváky ale v minulých sezonách hodně zaujal, a tak jej pražské Divadlo Hybernia, právě i díky skvělým referencím, vrátilo na české jeviště. Jeden z nejznámějších dobrodružných a milostných příběhů je dokreslený poutavou scénou, kostýmy a hudbou Phila Collinse.

Česká podoba muzikálu nabízí skvělé herecké, pěvecké a akrobatické výkony za doprovodu dvacetičlenného živého orchestru. „Tarzan je jedno z mých nejoblíbenějších představení. Je to náročné pro všechny. Pro herce třeba proto, že vlastně musí být dvě a půl hodiny v podřepu, takže po čtrnácti dnech zkoušení už měli všichni svalovou křeč. Pro zázemí, které diváci nevidí, pak na přestavbu, protože celá scéna musí být přesně, aby se nikdo nezranil a zachovala se atmosféra džungle, třeba díky přesnému nasvícení. Byl jsem kvůli tomu studovat i gorily v ZOO, aby všechno bylo správně,“ popsal režisér Libor Vaculík, který má na kontě muzikálové hity jako Muž se železnou maskou, Angelika, Kat Mydlář, Tři mušketýři či Troja.

Muzikál Tarzan získal za skladbu Phila Collinse You’ll Be In My Heart nominaci na cenu Grammy, Zlatý Globus i Oscara za nejlepší píseň. Představení, které mělo v Hybernii obnovenou premiéru 4. dubna, ocenili již v minulosti i tvůrci ze studia Disney.