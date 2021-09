Do Síně slávy Národního divadla byl uveden herec František Němec

ČTK





Do Síně slávy Národního divadla byl dnes uveden člen činohry první české scény František Němec. Symbolicky ho do ní dnes uvedl ředitel Národního divadla Jan Burian při dnešním tradičním setkání na úvod sezony v historické budově. Cenu pro umělce do 35 let dostali první sólista Baletu ND Patrik Holeček, členka Činohry ND Jindřiška Dudziaková a sólista Opery ND a Státní opery Lukáš Bařák.

Herec František Němec. | Foto: ČTK

"Přeji vám všechno nejlepší a hlavně bouřlivé aplausy, protože větší odměny se vám stejně nedostane," řekl na závěr své děkovné řeči na scéně divadla Němec. František Němec je podle vedení ND obdařen mimořádnou lidskou a hereckou inteligencí, empatií, ironickým humorem i dokonalou řemeslnou technikou. Po ukončení DAMU získal angažmá v Městských divadlech pražských. Poté přišlo ND, kam se dostal i díky předchozímu hostování v titulní roli Fausta ve stejnojmenné inscenaci. A když režisér Miroslav Macháček připravoval pro historickou budovu Shakespearova Hamleta, nabídl Františku Němcovi hlavní úlohu. Služebnu obsadila Policie Modrava. Herci to měli v náročných podmínkách těžké Přečíst článek › Odehrál tu pak spoustu rolí, Bricka v dramatu Tennessee Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše, podnikatele Lopachina v Čechovově Višňovém sadu, Valmonta v Hamptonově divadelní adaptaci dramatu Nebezpečné vztahy, Robespierra v Büchnerově dramatu Dantonova smrt či dirigenta Furtwänglera v Harwoodově dramatu Na miskách vah, za kterou v roce 1998 získal Cenu Thálie. Z poslední doby ND připomíná třeba roli ministerského předsedy Anthonyho Edena v Morganově Audienci u královny. Cena pro Holečka, Dudziakovou i Bařáka Tanečník Patrik Holeček působí v souboru Baletu ND od roku 2014, demisólistou byl jmenován v roce 2017, o dva roky později sólistou a jeho nevídaně přímý a rychlý postup v profesní hierarchii byl korunován letos v dubnu, kdy byl jmenován prvním sólistou. Ztvárňuje Oněgina, postavy princů, milovníků i legendárního Louskáčka. Svůj umělecký projev uplatňuje nejen na poli klasického baletu, ale i v širokém spektru soudobého tanečního divadla a moderní choreografie. Je podle vedení divadla příkladem nového, univerzálního tanečníka 21. století. Křišťálový glóbus pro lásku. Karlovarský festival vyhrál srbský film Strahinja Přečíst článek › Jindřiška Dudziaková se na jevišti Národního divadla objevila ještě jako studentka DAMU v Pýše a předsudku v režii Daniela Špinara. Do angažmá nastoupila hned po škole v květnu 2018 a její první úlohou byla role Megéry v inscenaci Vítejte v Thébách. Je druhou nejmladší členkou souboru. Mezi její role patří Zuza v Kouzelné zemi v režii Jana Mikuláška, role v Proslovu k národu v režii Petry Tejnorové, výrazně se spolupodílela na telefonické inscenaci Linka: Makropulos a svou účastí podpořila také audioprojekt Jiřího Austerlitze Ty v mém domě či Havelkova Očitého svědka. Barytonista Lukáš Bařák je podle vedení ND jedním z nejslibnějších českých pěvců nastupující generace. Na jevišti tohoto divadla debutoval v březnu 2017 jako Indián ve Smetanově Prodané nevěstě. Následovaly role Brabantského šlechtice ve Wagnerovu Lohengrinovi, Moralese v Bizetově Carmen, Masetta v Mozartovu Donu Giovannim a Marulla ve Verdiho Rigolettovi. Od srpna 2020 je sólistou Opery Národního divadla a Státní opery. V nové sezoně se mohou diváci těšit na jeho Guglielma v Mozartově opeře Cos? fan tutte.