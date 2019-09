Muzikál Tarzan vznikl pro filmové studio Walt Disney a pro divadlo Broadway. Česká republika je první zemí ve východní Evropě, která jej uvede ve velkolepé produkci.

„Aby těch prvenství nebylo málo, představení bude prvním tanečně-akrobatickým muzikálem v Česku. V různých jiných uvedeních byly prvky akrobacie použity, my je ale navíc kombinujeme s prvky nového cirkusu. Máme tady profesionály, kteří mají zkušenosti ze Cirque du Solei či ze souboru La Putyka. Coby opice v dětském i dospělém ztvárnění budou nejenom zpívat, ale i létat vzduchem na liánách. Diváky čeká mimořádně zajímavý zážitek,“ uvádí mediální zástupce muzikálu Martin Opatrný.

Představení bude doplněno o multimediální projekci, sama za sebe mluví hudba anglického zpěváka Phila Collinse, lídra skupiny Genesis, která zazní v živém podání. „Všichni znají Collinsův hit You Will be my Heart, který byl nominován na cenu Grammy a získal Zlatý globus i Oscara. V češtině jej pod názvem Jsi v srdci mém nazpíval Karel Gott, který píseň zařadil na své aktuální album Ta pravá,“ doplnil Opatrný.

Režie představení se chopil zkušený Libor Vaculík, jeviště promění v džungli scénograf Petr Hloušek, patřičnou atmosféru podpoří kostýmy Roman Šolc, choreografie je dílem Ivany Hannichové a Jana Kohouta. Třináctičlenný orchestr bude dirigovat Libor Kapras.

Dřina v posilovně

„Samotný děj muzikálu netře- ba představovat, Tarzanův příběh o lásce a hledání vlastní identity dobře známe. Na jeho ztvárnění na jevišti se všichni zúčastnění pilně připravují. Shodují se na jednom že jde o fyzicky nejnáročnější titul, který doposud zkoušeli.

Například Pepa Vojtek se při své bohaté muzikálové praxi nechal slyšet, že jeho role je pro něj nová už jen tím, že poprvé nehraje člověka, ale zvíře dominantního opičího alfasamce Kerčaka, Tarzanova adoptivního otce. Hodně dřou v posilovně zejména představitelé Tarzanů David Gránský, Peter Pecha, Vojtěch Drahokoupil. Právě Peter, který se stejně svědomitě připravoval i na roli Rockyho ve stejnojmenném muzikálu, pronesl, že Tarzan je mnohem těžší,“ dodává Opatrný na adresu nejzpracovávanější knižní, televizní a filmové postavy.