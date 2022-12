KVÍZ: Eliška a její… Karel Čapek. Jak dobře znáte Olgu Scheinpflugovou?

Vynikající herečka, spisovatelka, básnířka i autorka divadelních her. To byla Olga Scheinpflugová, od jejíhož narození 3. prosince uplynulo 120 let. Co víte o ženě, která vešla ve známost také jako životní partnerka a manželka Karla Čapka?

Herečka Olga Scheinpflugová | Foto: se svolením ČT