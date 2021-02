Svůj prostor v Ostravě získal především současný světový muzikál superlativů Jesus Christ Supertar a po jeho boku samozřejmě i muzikál klasický a původní tvorba. Herci muzikálového souboru jsou často odměňováni Cenou Thálie a pokud jde o původní tvorbu, například muzikál Fantom Londýna před šesti lety získal Grand Prix jako nejlepší muzikál festivalu v Tegu v Jižní Koreji. Oceněni byli i oba hlavní představitelé.

Ostravský muzikál má skvělý vlastní soubor i (jako jedno z mála muzikálových divadel v České republice) téměř třicetičlenný orchestr. Kromě toho zde hostují i skvělí sólisté z jiných měst a totéž platí o členech realizačních týmů.

Ostrava je dnes jednou z významných muzikálových metropolí České republiky. A jak říká dramaturg koncertu a moderátor rozhlasového pořadu Muzikál expres Michael Prostějovský: „Česká Broadway se dnes táhne od Plzně přes Prahu, Brno a končí v Ostravě. Až pominou koronavirová opatření, přijeďte do Ostravy na skvělé muzikály! Od vás sem je to stejně daleko jako z Ostravy k vám.“

V průběhu pondělního koncertu zazní skladby z těch nejúspěšnějších muzikálů celého desetiletého období. Konkrétně jsou jimi už zmíněný Jesus Christ Supertar, Evita, Sunset Boulevard, Rebecca, Děj se co děj, Marguerite, Kočky, Thrill Me a West Side Story. Soubor nastudoval již pět muzikálů z autorské dílny Andrewa Lloyda Webbera, což je i v Londýně oficiálně uznaný rekord pro repertoárové divadlo. Nebudou chybět ani ukázky z muzikálů Fantom Londýna, Thrill Me, Děj se co děj a Květiny pro paní Harrisovou.

Během vystoupení se představí domácí i hostující sólisté divadla. Konkrétně nositelé cen Thálie Martina Šnytová – Vlčková, Hana Fialová a Tomáš Savka. A s nimi také Dasha, Soňa Jungová, Lukáš Adam, Juraj Čiernik, Lukáš Vlček a další.

Světoznámí autoři

Hosty ostravských představení bývají světoznámí autoři muzikálů. Premiéru Rebeccy navštívil její skladatel Sylvester Levay, představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť pak libretista Tim Rice. A Alain Boublil, spoluautor slavných muzikálů Bídníci a Miss Saigon, pak osobně spolupracoval na vůbec první inscenaci současného týmu, tedy muzikálu Marguerite.

Režisérkou a scénáristkou jubilejního koncertu je šéfka souboru Opereta/muzikál v Národním divadle moravskoslezském Gabriela Petráková, která společně s šéfdirigentem Jakubem Žídkem vytvořila pro televizní diváky muzikálovou iluzi a klenbu svého desetiletého působení.

V Ostravě je dnes možno spatřit muzikály, na které jsme se museli v minulosti vydávat daleko za hranice. Gabriela Petráková k tomu říká: „Tato skutečnost je našemu ostravskému publiku dlouho známa. A máme radost, že se o tom nyní mohou přesvědčit diváci České televize v celé zemi,“ dodala.