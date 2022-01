„Dlouho jsem hledal kvalitní text konverzační komedie, který, jak se říká, nešustí papírem a není prvoplánový. Jednoho dne mi zavolala Jana Paulová, že její dcera právě překládá do češtiny francouzskou hru, která se u nás ještě nedávala. A že mi ji pošle, abych si ji přečetl, protože mě v ní vidí. Učinil jsem tak a hned mi bylo jasné, že ta hra splňuje do puntíku všechno, co jsem si přál,“ říká Petr Rychlý.

O čem je její příběh?

Nechci to moc prozrazovat. Snad můžu říct, že je o nově zvoleném francouzském prezidentovi, který má jisté obtíže a pozve si k sobě psychiatra, který ho má těch obtíží zbavit. O politiku v tom kusu vůbec nejde… Při terapii mezi nimi vznikají úžasné situace, ať už komické, nebo i vážné, se kterými se každý divák může ztotožnit. Mám rád, když prožijete v divadle všechny emoce od smíchu až po dojetí. A navíc jsem si chtěl vyzkoušet větší nápor, utáhnout tu věc na jevišti ve dvou lidech. Mám radost, že mi na spoluúčinkování kývl kolega Luboš Veselý. Moc se na něho těším.

Pro režii jste oslovil svého syna, herce Ondřeje. Půjde o vaši vůbec první spolupráci?

Ano. Bylo to tak, že v prvním těžkém kovidovém roku nastudoval Ondřej v pražském Divadle v Dlouhé hru Mrk. Volal jsem mu, jestli bych ji mohl vidět, a on – tati, my to nehrajeme, my jsme to natočili na kameru a jenom si to promítneme na plátně. Takže šlo o zvláštní premiéru bez diváků, jen s pár herci v hledišti. Moc se mi líbila, samozřejmě jsem hned poznal, jak skvěle Ondřej své kolegy vedl a jak to představení společně vyložili. Byl jsem na něj pyšný. Asi týden nato se mi všechno rozleželo v hlavně. Uvědomil jsem si, že pořád někoho sháním na režii, a přitom bych mohl požádat jeho. Napřed se lehce vzpíral, ale pak své rozhodnutí změnil a teď už pracujeme. Jako tátu mě zajímá jeho vidění divadla a přál bych si, aby ho přenesl i na mě. Těším se na cestu, kterou spolu k premiéře projdeme. A věřím, že se i vzájemně obohatíme.

V čem ještě to pro vás bude jiné?

Vlastně ve všem. Byl jsem ve stálém angažmá v Divadle na Vinohradech, ale už to tak prostě v životě mám, že čas od času potřebuju změnu. A tak jsem Vinohrady opustil. Chtěl jsem jít svojí cestou, rozhodovat sám o sobě. Bylo velice příjemné, že mi nabídl spolupráci producent Kalichu Michal Kocourek, který o mě opakovaně stál. Takže tím pádem je pro mě opravdu všechno nové – divadlo, kolegové, zázemí, ředitel. Těším se na tuto svou novou životní etapu.

Mnoho let jste prožil s úlohou Čestmíra Mázla v seriálu Ordinace růžové zahradě. Stále vás baví?

Čas strašně letí, máme na place úžasného zvukaře Jirku, který snad nechyběl ani jeden natáčecí den a poctivě nám hercům drží bambus s mikrofonem. Tentokrát přišel a říká – vítám tě, Petře, v sedmnácté sezoně Ordinace. Takže už takovou dlouhou dobu jsem gynekolog, primář kamenické nemocnice. Baví mě to, protože mám bezvadné kolegy a kolegyně. Teď mám úžasnou partnerku Míšu Badinkovou, s níž se známe už z Divadla na Fidlovačce, takže se dobře doplňujeme. Když máme hrát líbací scénu, musíme předtím absolvovat PCR test, což je teda docela sranda… Někdy režisér řekne – tady se líbat nemusíte. A my se bráníme, že to teda musíme, protože jsme si dali PCR test, tak ať to nejsou vyhozené prachy!

Pokračování Ordinace si diváci vyžádali, což se u seriálů moc často nestává. Cítíte to jako poctu?

Určitě. Když televize Nova zkraje minulého roku oznámila, že se Ordinace nebude točit, vzbudilo to velkou nevoli. Byla to vlastně smutná půlka roku, protože do toho ještě zavřeli divadla. Ale pak se najednou v létě začalo točit dál. Televize sice zvolila jinou strategii a přesunula seriál na Voyo, kde má stále vekou sledovanost. Myslím, že spousta lidí si na něm vytvořila závislosti. A co čeká Čestmíra Mázla? Nechte se překvapit, každopádně to bude mít dramatičtější.

Letní scéna Divadla Kalich a jeho hostů odstartuje čtvrtý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží 28. června. Hrát se bude až do 7. září. Vedle osvědčených komediálních titulů i novinek pořádajícího Divadla Kalich, Komorního divadla Kalich a Divadla Palace program nabídne také vyhledávané tituly Saturnin, Caveman, Můžem i s mužem, Dva nahatý chlapi, Carmen Y Carmen, Hrdý Budžes, jevištní talk show Jana Krause, své koncerty tradičně odehrají Jarek Nohavica, Tomáš Klus, Ondřej Havelka s Melody Makers či 4TET. Sobotní dopoledne budou patřit pohádkám. Celkem je naplánováno téměř 60 představení, v nichž účinkují Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Jana Paulová, Barbora Hrzánová, Dagmar Pecková, Pavel Zedníček, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Petr Čtvrtníček, Carmen Mayerová, Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Tereza Kostková či Václav Vydra.