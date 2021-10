Čas růží: Karel Gott

Muzikál s písněmi Karla Gotta měl premiéru v roce 2017 a stále je na repertoáru Hudebního divadla Karlín. Ožívají v něm songy Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím, Lady Carneval, Je jaká je či Když muž se ženou snídá.

Před prvním uvedením se Karel Gott vyjádřil: „Celý příběh stojí na mých písních, což mě samozřejmě naplňuje velkou pýchou, že z nich vůbec příběh složit lze. Jako pozorovatel jsem se zúčastnil i castingů a musím říct, že mě bavilo poslouchat ty, kteří se ucházeli o roli a zpívali opravdu skvěle písně z mého repertoáru. Nejvíc mě zaujali účastníci, kteří nenapodobovali Karla Gotta s jeho manýrami, s jeho způsobem zpívání, ale dali do interpretace mých písní kousek svého názoru či stylu. Musím říct, že jsem byl v mnoha případech velmi příjemně překvapen,“ dodal.

Mýdlový princ: Václav Neckář

V muzikálu složeném z repertoáru Václava Neckáře zní písně Čaroděj Dobroděj, Nejsem gladiátor, Chci tě líbat, Podej mi ruku a projdem Václavák, Mademoiselle Giselle, Lékořice či Půlnoční. Příběh je zasazen do zapadlého koutu šumavských hvozdů a může překvapit svou pravdivostí stejně jako poznáním, že na jevišti možná zahlédnete kousek sama sebe. Představení je dílem Radka Balaše, který je autorem scénáře a zároveň i režisérem. Uvádí jej pražské Divadlo Broadway.

Kvítek mandragory: Helena Vondráčková

Muzikál, taktéž z produkce pražského Divadla Broadway, nabízí třicet písní z repertoáru Heleny Vondráčkové. Vedle titulního Kvítku mandragory ze 60. let jsou jimi například Chytila jsem na pasece motýlka, Přejdi Jordán, Dlouhá noc, Já půjdu dál, Já půjdu tam a ty tam, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, Miláčku, Malovaný džbánku, Dvě malá křídla. Režíroval jej opět Radek Balaš, který se při psaní scénáře nechal inspirovat starými dobrými francouzskými komediemi. Navíc se chtěl v maximální míře vyhnout opakování – zatímco Mýdlový princ je rodinná komedie, Kvítek mandragory je komediální detektivka.

Láska nebeská: Waldemar Matuška

Pražská „broadwayská scéna“ přidala v minulém týdnu k výše zmíněným novinkový kus o lásce až za hrob. Ale také o tom, že život se nesmí brát moc vážně, a to ani po smrti. Stojí za ním režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který do děje „zabudoval“ hity Slavíci z Madridu, Píseň pro Kristýnku, Jó, třešně zrály, Ach, ta láska nebeská, Písnička pro Zuzanu, Tam za vodou v rákosí či Holky já mám všechny rád.

„K Waldemaru Matuškovi, potažmo písním, které zpíval, je složité přistupovat. Za prvé mezi námi už není, takže k jeho odkazu musíme našlapovat s pietou, aby někde něco neskřípalo. A za druhé nemůžeme vytvořit prvoplánovou srandu. Samozřejmě se jí ale nevyhneme, protože byla součástí Waldemarova života. Myslím, že Zdeněk Zelenka vymyslel princip, který splňuje oba požadavky – v muzikálu spojil laskavost, etiku i humor,“ sdělil producent Oldřich Lichtenberg.

Biograf láska: Hana Zagorová

O hitmuzikálech „ví své“ i pražské Divadlo Kalich. Na scénu už uvedlo díla složená z hitů slovenské kapely Elán (Osmý světadíl a Voda – a krev – nad vodou) a slovenského zpěváka a autora Mira Žbirky (Atlantida). Ten to tehdy okomentoval slovy: „Že by tvůrci přišli na konec abecedy? Nevěřím,“ vtipkoval před premiérou Miro Žbirka (sám prý měl v Londýně možnost vidět titul I Can´t Get No Satisfaction na hity skupiny Rolling Stones). Ve zmiňované abecedním pořadí každopádně předběhl Hanu Zagorovou, jíž tvůrci věnují představení Biograf láska. Jaké hity slavné legendy československé popmusic v něm zazní, ještě nevíme. Premiéra se očekává v září 2022.