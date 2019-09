Režie jednoho z nejpopulárnějších autorových textů se ujala slovenská režisérka, dramaturgyně a herečka Darina Abrahámová.

Kdo se bojí, nesmí do lesa. To ovšem neplatí pro hlavní hrdiny této komedie. Sice se neznají, ale náhoda či osud je svede ve stejný okamžik na stejné místo. Postarší neúspěšný kabaretní umělec se bojí, kam až se dá profesně klesnout, a bývalá lékárnice patřící k místní honoraci se obává výsledků lékařského vyšetření.

„To je úžasný nápad, poslat neznámou Ženu a Muže do lesa, nechat je se nedobrovolně setkávat během chůze krajinou, a nakonec z nich během necelých dvou jevištních hodin udělat skoro nejbližší lidi na světě,“ Říká o hře režisérka Abrahámová.

S humorem se dá zvládnout vše

On se vrací do svého rodného kraje, aby rozdýchal svou nejnovější roli „medvěda“ v lunaparku. Ona se rozhodla jít pěšky do nemocnice, jen aby oddálila verdikt o svém zdravotním stavu. „Je mi blízká hlavně humorem, nedokážu si představit svůj život bez smíchu a radosti,“ komentuje svoji postavu Anna Šišková. Bob Klepl doplňuje: „V podstatě jsem to já. S humorem říkám, že tématem mým i role, kterou zde ztvárňuji, je 'zapadající slunce nad herectvím…'."

Šišková by byla ráda, kdyby diváci ve hře našli odpovědi na to, co je v životě trápí. „Každá situace, i když se zdá v danou chvíli neřešitelná, má východisko. A humor je v tom případě hodně důležitý. S ním se dá zvládnout vše,“ dodává Bob Klepl.

První repríza je naplánována na pátek 27. září, do konce roku bude hra k vidění celkem osm krát.