KVÍZ: Třicet let na scéně. Jak dobře znáte historii a herce Dejvického divadla?

Zelená 1084, Praha 6-Dejvice. To je adresa, na které už 30 let sídlí Dejvické divadlo. Díky jeho hercům a tvůrcům vznikla nejen řada úspěšných divadelních inscenací, ale i filmů a seriálů. Co o něm víte či nevíte?

Dejvické divadlo. | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková