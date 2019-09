/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od prosklené budovy se odráží sluneční paprsky, po schodech stoupá zhruba dvacítka lidí. Všichni v sobotu odpoledne míří k brněnskému Janáčkovu divadlu a trpělivě čekají u vchodu. Přichází si jeho budovu prohlédnout v netradičním podání při Dnech evropského dědictví.

Při letošních Dnech evropského dědictví nahlédli lidé i do běžně nepřístupných míst brněnského Janáčkova divadla. | Foto: Deník / Pavla Hloušková

Ve tři hodiny vpouští skupinu do chladného foyer divadla jejich průvodce Martin Koplík. „Ze tří divadel, které tvoří Národní divadlo v Brně, je Janáčkovo nejmladší. Bylo otevřeno druhého října 1965 a to operou Leoše Janáčka příhody lišky Bystroušky. K tomu ale vedla poměrně dlouhá cesta, více než osmdesát let se v Brně lidé snažili postavit nové české divadlo,“ říká na začátek.