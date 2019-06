Stávková pohotovost se navenek projeví nošením stužky, žádné zákonné náležitosti jako stávka, při níž třeba musí být veřejně deklarováno, kdo se jí účastní a s jakými požadavky, nemá.

Odboráři kritizují kromě současné situace týkající se nastupujícího uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena také ředitele ND Jana Buriana, který podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení a současný ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mu mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil.

Staněk již dříve uvedl, že se tak rozhodl na základě doporučení garanční rady ND, která je jeho poradním orgánem. A jeden z jeho předchůdců Buriana vybral na základě výběru z několika oslovených osobností v době, kdy divadlo bylo bez ředitele.

Výběrovým řízením by podle odborů měl projít i umělecký ředitel Opery ND a SO. Zástupci odborů dnes také uvedli, že obsazení pozice uměleckého ředitele by se měla s odbory konzultovat.

Principiální otázka

"Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací," sdělil ředitel ND Jan Burian.

"I umělecké rady jsou jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce. Vytváření nepravdivého dojmu, že nový umělecký ředitel, který nahradí svého předchůdce poté, co mu skončila smlouva, 'rozvrátí' české divadlo, je urážka inteligence většiny zaměstnanců ND," míní Burian.

Vratislav Vlna, předseda umělecké rady Orchestru ND, uvedl, že důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i údajně nezodpovězené otázky po směřování divadla adresované Burianovi v několika dopisech. "S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení ND s předsedy odborových organizací - naposledy ve dnech 22. května a 4. června, kde se řešila běžná agenda, a o žádné krizi nepadlo jediné slovo," uvedl dnes Burian.

Kolik bere šéf?

Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery".

Mluvčí první scény Tomáš Staněk už dříve uvedl, že vedení ND mrzí, že se Hroncová nevyrovnala s dlouho chystanými změnami, které jsou součástí vývoje kulturní instituce. Novou správní ředitelkou Opery ND a Státní opery se stala Bohdana Malik.

Zástupci několika odborových organizací dnes opakovali, že neznají koncepci Hansena, chtějí znát okolnosti toho, jak se do své pozice dostal, že mají právo znát výši jeho platu i náklady na jeho zahraniční cesty. Do funkce má nastoupit 1. srpna. Požadují audit smluv týkajících se jeho a jeho avizovaných kolegů, kteří mají do ND přijít. Uměleckou koncepci Hansena divadlo zveřejnilo již v únoru na svém webu.

Protestující dnes přišla podpořit i pěvkyně Eva Urbanová, která řekla, že se snaží setkávat s lidmi, kteří by mohli ND pomoci. "Setkala jsem se i s panem prezidentem, aby vůbec věděl o situaci v ND. Zprostředkoval také mé (úterní) setkání s ministrem kultury. Myslím, že jsme se s panem ministrem shodli na naší pravdě. Je to nepřehledné, je v tom chaos a mlžení ze strany dvou lidí," uvedla k situaci v ND.