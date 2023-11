Valérie a týden divů. Poetickou adaptaci slavného románu Vítězslava Nezvala, který dodnes budí emoce, jitří vášeň i strach, uvede v premiérách 9. a 10. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze Laterna magika. Divákům tak zprostředkuje příběh sedmnáctileté dívky Valérie, která opouští svět dětských iluzí a noří se do hlubin potemnělé a obskurní fantazie.

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v inscenaci Valérie a týden divů | Foto: Vojtěch Brtnický

Multižánrová inscenace Valérie a týden divů o proměně dívky v ženu je dílem režiséra Jakuba Šmída. Hlavní hrdinové se v ní ocitají na bizarních a vizuálně až pitoreskních místech jako je kurník nebo sklep plný rakví, což vytváří poutavý kontrast mezi strašidelnými momenty a humornými prvky, či snovým světem a novou realitou. V hlavní roli se objeví zcela nová tvář Aneta Kalertová, další role ztvární Eva Leinweberová, Zdeněk Piškula, Filip Rajmont nebo Petr Stach.

Jiřina Bohdalová ukončila divadelní kariéru. Má pro to vážný důvod

„Valérie a týden divů je příběh o dospívání, o přelomové fázi, která se dnes sice už hodně posouvá, ale je to věk mezi sedmnácti a osmnácti lety, kdy si člověk začne uvědomovat, že život není úplně snadný,“ řekl Zdeněk Piškula, který se v inscenaci představí v roli Orlíka.

Podle režiséra nabídne inscenace - kromě hlubokého zamyšlení nad lidskou přirozeností a dospíváním - silné emoce, divoké vášně a obrazy pokřivených lidských vztahů. „Pracujeme s obrazem domu a jeho sklepeními. Dům je jako odraz duše Valérie, která právě dospívá. Mísí se v něm myšlenky, vzpomínky a vjemy, minulost, přítomnost, budoucnost a sny, které znásobují skutečnost,“ nastínil Jakub Šmíd.

Zkoumání Valériina nitra

Zmiňovaný dům tvoří dominantu celé scénografie - je osm a půl metru široký, šest metrů vysoký, váží 1500 kg a disponuje třemi projekčními plochami. Stává se místem zkoumání Valériina nitra. Diváci se ponoří do hlubiny temných sklepů nebo vyšplhají do vysokých pater až k jeho vikýřům.

Důležitou součástí scény je miniaturní kurník, který slouží jako zmenšená verze velkého domu a existuje s ním ve vzájemné symbióze. To, co se děje v kurníku, ovlivňuje dění v hlavním domě a naopak. „Je to hra s nadsázkou, naivitou a nevinností, která o to více vystupuje na povrch, čím silněji se ukazuje zvrácenost světa. Příběh o posedlosti mládím, lásce a dospívání se odehrává jako gotický horor, surrealistický thriller nebo pitoreskní panorama skutečnosti,“ doplnila dramaturgyně inscenace Hana Strejčková.

Odměna za celoživotní mistrovství. Daniela Kolářová dostane Cenu Thálie

Dílo je protkáno tancem v choreografii Jiřího Pokorného. Performeři Matyáš Ramba, Jindřich Panský, Matěj Petrák, Alexandr Sadirov, Vojtěch Rak a Dalibor Lekeš jsou v rolích Fantómů tajemnými průvodci celým příběhem. Čistě mužský taneční sextet doplňuje tanečnice Jaroslava Rameš Janečková, která ztvárňuje Hedviku, přítelkyni mladičké Valérie.

„Tvůrci, kteří pracují s dílem významného básníka Vítězslava Nezvala, si touto inscenací kladou za cíl vrátit se k tradičním principům a kořenům Laterny magiky, ale zároveň reflektují nový směr současného repertoáru,“ dodal umělecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry. Reprízy inscenace jsou naplánovány na 11. a 12. listopadu, 5., 6., 7. a 8. prosince.