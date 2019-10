Pro přenesení politické kauzy na divadelní scénu využívají tvůrci tzv. žánru live cinema, v němž dochází k propojení divadelního jazyka a filmové technologie. Jediným hercem večera je Petr Vančura. Ten diváky provede jedinečným zážitkem, který se odehraje jenom jednou, právě v daný večer, jen před jejich očima za pomoci moderní techniky.

Inscenace bude uvedena v reprízách 9. a 10. října. Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut.net.

S režisérkou Petrou Tejnorovou se nesetkáváte poprvé. Čím jsou pro vás její režijní postupy zajímavé?

Na Petře nejsou zajímavé jen její režijní postupy, ale celkový přístup k divadelní práci, která se pod jejím vedením proměňuje v dobrodružné objevování nového. Myslím si, že každý projekt bere i jako svou osobní výzvu, což je samo o sobě ohromně inspirující. Pak není divu, že dokáže strhnout celý tým a zkoušení se mění v badatelskou práci.

Putinovi agenti jsou prezentováni jako týmový projekt. Měl jste možnost nějak konečný tvar inscenace z pozice herce ovlivnit?

Ano, dokonce bych si troufal říct, že jsem byl k práci přizván jako rovnocenný spoluautor, tedy nejenom jako herec, který přijde tak trochu k hotovému. Ohromně mě tahle úloha herce/autora baví. Vlastně jsem si tím stanovil takový můj nový ideál spolupráce a dost jsem se tím i naučil. Tady cítím potenciál svého růstu.

V inscenaci jste jediným hercem. Sekunduje vám pouze publikum. Je těžké poznat, kdo z diváků bude dobře reagovat a tzv. vstoupí do hry? Musíte být dobrý psycholog.

Přímo při představení na nějaký rozbor není vůbec čas, takže je to pokus omyl, na základě intuice. Věřím ale ve své komunikační dovednosti a cit, takže si myslím, že neexistuje divák, který by nemohl být té hře přínosný, tedy pokud se na něj jde správně. Priorita je, abych se nedostal za divákovu komfortní zónu, takže; žádné strachy, diváku.

Hlavní dějovou linkou Putinových agentů je skutečný případ odhaleného ruského agenta. Podařilo se vám během příprav inscenace dostat k některým aktérům celé kauzy?

Přímo k aktérům jsme se nedostali, je to přeci jenom stále velmi citlivé téma. Ale spolupracovali jsme s autorem knihy Putinovi agenti, spisovatelem Ondřejem Kundrou, který se k nim dostal asi nejblíže.

Takže to sice bylo z druhé ruky, ale pro představu naprosto dostačující. Zdá se mi, že začíná být standardem, že k samotnému zkoušení patří i setkání s odborníky a probírání se velkým množstvím inspiračních materiálů. Takže k tématu obecně jsme se dostali velmi blízko.

Inscenace je prezentována jako live cinema. Co si pod tím máme představit?

Při live cinema je divák svědkem přímo samotného natáčení a na vlastní oči tedy vidí, jak taková filmová iluze vzniká. Petra Tejnorová ale Putinovými agenty samotný princip tohoto žánru posouvá ještě dál. Live cinema zde není použito samoúčelně, pouze jako efektivní záležitost, ale přibližuje nám témata manipulace, důvěry a hledání pravdy. Prostě přijďte. Víc říct nemůžu – je to tajné!