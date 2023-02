Po přečtení názvu inscenace Vy nejste žena, pane! mi vytanul na mysli titul Pane, vy jste vdova!. Vím, že je to o něčem jiném, ale daly by se přece jen najít nějaké styčné body mezi vaším divadelním kusem a legendární filmovou komedií? To by mne na první dobrou nenapadlo, ale máte pravdu, jistá podobnost tady je. A nejen v názvu – obě komedie používají nadsázku, kritizují politický systém a na konci hlavní hrdina skončí ve zcela jiném těle, než by chtěl. A ještě, věřím, že se divák u obou stejně dobře pobaví.

Seznamování přes internet má své nástrahy, takže se na rande mohou místo ženy a muže sejít dva muži, což se stane i ve vaší nové hře. Jak na to vaši dva hrdinové zareagují?

Jeden druhého v afektu urazí, a ten ho zažaluje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Nutno dodat, že je v tomto podporován svým právním zástupcem, který mu slibuje vysoudit tučné odškodné. Ovšem u soudu se situace zamotá natolik, že ač by oba hrdinové chtěli proces ukončit, systém jim to už ne- dovolí a rozjede se šílená jízda k neočekávanému konci.

A vy hrajete soudkyni, která tento zapeklitý případ diskriminace řěší…

Pro mou roli soudkyně naprosto absurdní případ. Ve hře jsem si jistá, že ho uzavřeme po prvním stání, ale ono se tak nestane. A ani já se nestačím divit, jak se z toho úsměvného nedorozumění stane proces století. Navíc během něj zcela neočekávaně potkám lásku, takže se dostanu do střetu zájmů.

Důležitou roli v představení hraje hudba. Podle jakého klíče jste vybírali písně, které v něm zazní?

V představení Vy nejste žena, pane! zazní celkem deset písní, hitů československé hudby uplynulých osmdesáti let. A Karel to vymyslel tak, že se postupně hudebně vracíme do minulosti, což přesně koresponduje s dějem. Od písničky Marka Ztraceného To se mi líbí až po budovatelskou píseň. Takže to dokumentuje optimistickou cestu k nepříliš zářivým včerejškům. Navíc každá z písní přesně zapadá do děje a mnohdy je velice vtipným číslem. Já osobně miluju Proměny, Láska je láska a Jdi za štěstím. A samozřejmě Zvonky štěstí a Ach, ta láska nebeská, které zpívám.

Vaše komedie si dělá legraci ze současného trendu hyperkorektnosti. Co si o tomto trendu myslíte?

Upřímně? Myslím si, že všeho moc škodí a že s tím, aby se někdo někoho kvůli něčemu nedotkl, se to přehání. V okamžiku, kdy vás někdo popotahuje za to, že si například dáte inzerát na servírku, nikoli na číšnici / číšníka, je to špatně. Rozhodně nejsem příznivcem SPD a jim podobným, ale vnímám jako nebezpečné, že se to začíná překlápět v novou ideologii.

Hru pro Divadlo Radka Brzobohatého, jehož jste ředitelkou, napsal váš manžel Karel Janák. Radil se s vámi při jejím psaní, případně byla jste její první čtenářkou a kritičkou?

O tom tématu jsme se s Kájou bavili už více než rok. Poté jsem komedii prostě nasadila do dramaturgického plánu a Kája tak dostal deadline. Vzhledem k našemu letnímu natáčení seriálu poměrně šibeniční. Nicméně on je právě ten typ, který nejlépe pracuje pod tlakem, což se i nyní potvrdilo. V průběhu psaní text nekonzultoval, dal mi přečíst až celou první verzi, ke které chtěl připomínky. Další verze potom už nejvíce řešil s Lukášem Burianem, naším uměleckým šéfem a režisérem hry, který byl Karlovi zároveň dramaturgem.

Jaký repertoár diváci ve vašem divadle mohou očekávat a máte jasně daný dramaturgický směr, kterým se chcete ubírat?

Když jsem v červnu 2017 Divadlo Radka Brzobohatého koupila, vytyčili jsme si cíl vytvořit divadlo fenoménu. A v tomto směru pokračujeme stále. Uvádíme hry ve světové nebo alespoň české premiéře (Ajťáci, 50 odstínů!), autorské hry (Vy nejste žena, pane!, Tři letušky v posteli), zpracováváme životní osudy významných osobností (Freddie – concert show), výjimečné filmy či romány (Přelet nad kukaččím hnízdem) či jinak význačná dramata (například britskou komedii roku 2019 Jsem doma, zlato!).

V březnu by měl mít premiéru muzikál Čarodějnice Bordelína. To bude něco lechtivého?

(smích) Ne, naopak! To je muzikálová pohádka pro děti! Scénář nám napsala autorka bestsellerů pro děti Sandra Dražilová Zlámalová podle svých knih o této nepořádné čarodějnici. Během covidové uzavírky divadla jsme Bordelínu namlouvali jako audioknihu, a tak se nám to hezky propojí a v režii herce Milana Enčeva vzniká krásná výpravná pohádka. Konečně tak budeme moci nabídnout program i pro rodiny s dětmi.