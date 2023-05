Letní divadelní přehlídky se začínají hlásit o slovo. Jako každoročně zvou na osvědčené kusy z minulých let, ale i spoustu novinek, v nichž se představí plejáda známých hereckých i pěveckých osobností.

Richard Krajčo se v létě představí v one man show Všechny báječný věci. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Shakespeare slaví s Hilským



Program Letních shakespearovských slavností se letos rozroste o inscenaci komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty. Divákům se v ní představí Lucie Štěpánková, Vašek Matějovský, Roman Zach, Markéta Děrgelová, Míra Nosek, Pavla Tomicová, Tomáš Jeřábek či Jakub Žáček.

„Když jsem dostala nabídku na hlavní roli Rosalindy, neváhala jsem ani chvilku,“ poznamenala Štěpánková. „Požádala jsem sice o pár dnů na rozmyšlenou s tím, že musím pečlivě zvážit všechny své závazky, ale to jsem trochu mlžila. Rozhodnutá jsem byla okamžitě. Moc mě nabídka potěšila. Mám tu hru ráda, kolegové jsou skvěle vybraní, moc už se na zkoušení a především na hraní těším,“ doplnila herečka, která si už na Slavnostech zahrála Bianku ve Zkrocení zlé ženy.

Svou pražskou premiéru bude mít také slovenský Hamlet, oceňovaná inscenace Pavla Kheka, v níž v hlavních úlohách uvidíme Ľuboše Kostelného, Marka Majeského, Terezu Kostkovou nebo Henrietu Mičkovicovou. Romeo and Juliet už svými jmény napovídají, že nás i letos čeká novinka souboru Prague Shakespeare Company a milovníci Shakespeara v originálu si tak přijdou opět na své.

Z Korna jako muzikálového Pána Boha jsem nadšená, říká autorka Anděla Páně

Letní shakespearovské slavnosti se tradičně uskuteční v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě v termínu od 27. června do 2. září. V Praze se přitom vrátí (kromě Letní scény HAMU na Malostranském náměstí) do historických kulis Pražského hradu. Po šesti letech se tak v Nejvyšším purkrabství znovu začne hrát divadlo.

A nejen to. Zrekonstruované prostředí bude místem pro dva exkluzivní večery uspořádané k osmdesátým narozeninám překladatele shakespearovských dramat, profesora Martina Hilského. Na jevišti s ním bude rozmlouvat Marek Eben. Zazní sonety v mluvené i zpívané podobě v podání výjimečných hostů a za živého hudebního doprovodu.

Marta, Werich a Meda



Jeviště Letní scény Musea Kampa v centru Prahy letos zaplní nejen aktéři diváckých hitů z minulých let Marta, Werich a Meda.

Rozrůstá se i program koncertů pod širým nebem, jejichž hvězdami budou Ondřej Havelka a Melody Makers, Iva Bittová, Hana Holišová, Lenka Filipová, Lenka Dusilová, Dan Bárta se skupinou Illustratosphere, Bratři Ebenové a Robert Křesťan s Druhou trávou. Díky letošní vychytávce - panoramatickému balkonu - se mohou příchozí těšit i na zcela nový pohled na unikátní kulturní scénu. Místa na balkoně nastíní divákům výhled na celé nádvoří a jeviště divadla a umocní nádhernou nevšední atmosféru.

Bodyguardi, andělé, premiéři. Slavné filmy bodují na českých divadelních prknech

Oproti předchozím sezonám budou mít letos diváci také možnost zakoupení občerstvení přímo v prostorách Letní scény Musea Kampa, protože není nad to vychutnat si skvělou kulturu se sklenkou sektu. Program začne 16. června a uzavře se 5. září. Inscenace Marta a Meda se navíc začátkem července odehrají i mimo domovské jeviště – na Letní scéně Voděrádky u Říčan.

Zedníček, Bartoška i Čochtan Dvořák



Přes padesát představení nabídne pátý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží. Zastřešená letní scéna Divadla Kalich a jeho hostů v Mahlerových sadech letos přivítá první diváky 26. června. Hrát se bude až do 6. září.

Pořádající Divadlo Kalich nabídne komedie s Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Ivou Janžurovou, Jiřím Bartoškou, Barborou Hrzánovou, Radkem Holubem, Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem, Petrem Čtvrtníčkem či Petrem Rychlým. Novinkou budou čtyři reprízy muzikálu Pomáda. Komorní divadlo Kalich pak bude zastoupeno komediemi s Terezou Kostkovou, Alešem Hámou, Adélou Gondíkovou, Jiřím Langmajerem, Václavem Koptou či Nelou Boudovou.

Veronika Žilková: Diktátor? Rozhodně nikdy nevypadá jako sexy James Bond

Divadlo Palace tradičně přidá tituly s Ondřejem Vetchým, Vandou Hybnerovou, Sabinou Laurinovou, Martou Dancingerovou či Markem Adamczykem a například Divadlo Verze nabídne kus s Davidem Prachařem, Petrou Špalkovou a Kristýnou Frejovou. Jednou ze zcela nových tváří na Prima Hvězdném létě bude Josef Dvořák, který tu odehraje dva slavné tituly svého divadla - S pydlou v zádech a Čochtan vypravuje.

„S hraním na letních open air scénách mám deset let zkušeností a tu na Žižkově považuji za unikátní. Už spojením zajímavého místa s dominantou žižkovské věže s okolním parkem i přilehlou fajnovou restaurací. Navíc má zastřešené hlediště, takže se diváci nemusí bát klimatických problémů, což je komfortní i pro nás pro herce. Protože není nic horšího, než když do rozehraného děje zasáhnou přírodní živly a musíte diváky poslat domů. To pak herci mají pocit, že své publikum ošidili. Něco takového naštěstí pod žižkovskou věží nehrozí,“ uvedl Václav Kopta.

K Tomáši Klusovi či Ondřeji Havelkovi, jejichž koncerty jsou na Prima Hvězdném létě tradicí, přibude v hudební části programu Vojta Nedvěd s výjimečným koncertem Maluju na nebe. Vedle evergreenů z repertoáru Nedvědů zazní i písně z Vojtova stejnojmenného autorského alba, které bude na místě pokřtěno. Jedním z hostů slavnostního koncertu bude i Petr Hrdlička z kapely Škwor.

Staří mistři i Deštivé dny



Divadlo Ungelt zahájí 19. ročník své letní scény už 16. května. V malebném prostředí pod Loretou odehraje celkem 110 představení. V tragikomedii z divadelního zákulisí Staří mistři v režii Milana Schejbala se v rolích dvou znesvářených herců a zároveň bratrů představí dva dlouholetí přátelé František Němec a Milan Hein. Dalším přírůstkem repertoáru je Příběh ze zoo věhlasného amerického dramatika Edwarda Albeeho. V inscenaci o izolaci moderního člověka hrají David Švehlík a Ondřej Brousek.

Třetí novinkou je monodrama či one man show Všechny báječný věci v podání Richarda Krajča v režii Karin Krajčo Babinské. Další v pořadí je něžná komedie o lásce ve zralém věku Stůl pro dva, v níž se setkávají Alena Mihulová a Dalibor Gondík. Pětici novinek uzavírá inscenace Brácha. V průběhu 24 let v ní budeme sledovat osudy milostného trojúhelníku složeného ze tří zvučných hereckých jmen - Veronika Khek Kubařová, Igor Orozovič a Marek Němec.

Plesy pro mě byly dlouho tabu, říká Václav Vydra. Pak ale nastal zásadní zlom

Na letní scéně Ungeltu nebudou chybět ani divácky oblíbené tituly jako Deštivé dny (Richard Krajčo a David Švehlík), Skleněný strop (Jiří Langmajer, Tatiana Dyková a Matěj Převrátil / Vladimír Pokorný), Slepice na zádech (Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk a Radovan Klučka), Housle (Jiří Langmajer, Pavel Liška a Milan Hein), Cesta k vodopádům (Jiří Langmajer a Anežka Šťastná), Dobrou noc, mami (Taťjana Medvecká a Lucie Štěpánková), Přítelkyně (Alena Mihulová a Jitka Smutná), Miss Dietrich lituje (Regina Rázlová a Simona Postlerová) či Vejšlap (Martin Písařík, Petr Stach a Jan Holík).

Celý areál prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Nabízí příjemné posezení u divadelního baru před i po představení a komfort v podobě zastřešeného hlediště.

Bez roucha se Zlatou Adamovskou



Dvacátý ročník Metropolitního léta hereckých osobností proběhne od 2. června do 2. září v Praze na letních scénách Vyšehrad, Výstaviště Holešovice a v divadle Studio DVA. A mimo Prahu také tradičně na letních scénách Tvrz Divice a Vítězná. Kromě legendární lovestory Starci na Chmelu a loňské novinky Patrika Hartla Lovci bobrů budou hlavním lákadlem novinkové komedie Chlapi sobě a Bez roucha. Posledně zmíněná baví diváky už řadu let po celém světě a v režii Ondřeje Sokola v ní uvidíme Zlatu Adamovskou, Miroslava Vladyku, Petra Štěpánka, Janu Strykovou, Lucii Pernetovou, Anežku Rusevovou, Petra Pěknice, Václava Jílka či Petra Stacha.

Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let a už potřinácté jsou v plánu i hudební setkání pod širým nebem. Celkově je na letošní léto přichystáno 148 představení.

Třikrát whiskey s ledem, ať trošku popojedem



Lákavý program slibuje i Léto na Biskupském dvoře v Brně, které se už počtrnácté uskuteční pod Petrovem v areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu. Městské divadlo Brno tam v termínu od 3. června do 30. srpna uvede inscenaci Krokodýl se Svratky aneb Mozart v Brně, jehož hlavní zápletkou je napínavé detektivní vyprávění, které se týká Mozartovy návštěvy Brna v roce 1767.

Dále se lze těšit na Rostandova Cyrana z Bergeracu v hlavní roli s Igorem Ondříčkem, obrazy ze života dvou českých královen s názvem Eliška/Rejčka, muzikálovou pohádku O statečném kováři s hudbou Petra Ulrycha, komedii Lakomec v hlavní roli Harpagona s Bolkem Polívkou, inscenaci legendárního muzikálu Noc na Karlštejně a adaptaci původních filmových Světáků s pověstným hitem: „Tak třikrát whiskey s ledem, ať trošku popojedem, a dámám Hennessy…“

Polívka ještě jednou



Osmý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky nabídne divákům desítky pozoruhodných titulů s výtečnými herci a herečkami. Hrát se bude od 16. června do 31. července na tradičním místě – v amfiteátru v zadní části areálu koupaliště v Brně na Kraví hoře.

Richard Krajčo: Každý si může vytvořit seznam věcí, které budí naději

Na programu je mimo jiné DADA Revue, autorská inscenace performera Pavola Seriše balancující na hranici divadla a stand-up comedy, čerstvá novinka Fichtl s Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem či Naprostí cizinci o partě sedmi kamarádů, kteří se znají celý život, ale během jediného večera zjišťují, že o sobě nevědí vůbec nic.

Zanotovat „Čiže ste husličky…“ si bude možné s Vlastou Redlem, těšit se lze i na koncert herečky a zpěvačky Szidi Tobias, která patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem zpívaného šansonu nejen na Slovensku. Kombinace uměleckého charismatu a specifického zabarvení hlasu znamená silný umělecký zážitek.

Cenové relace vstupenek:



Letní shakespearovské slavnosti: 450 až 1290 Kč

Letní scéna Musea Kampa: 690 až1390 Kč

Letní scéna Divadla Kalich: 499 ž 999 Kč

Letní scéna Divadla Ungelt: 550 až 850 Kč

Metropolitní léto hereckých osobností: 499 až 999 Kč

Léto na Biskupském dvoře: 640 až 780 Kč

Letní scéna Divadla Bolka Polívky: 420 až 620 Kč