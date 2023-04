Chlast. Dánský oscarový film, v němž se čtveřice mužů upíjí, aby čelila svým trablům, budil ohlas nejen napříč Evropou. Adaptaci snímku Thomase Vinterberga teď chystá pro Švandovo divadlo česko-německý režisér Thomas Zielinski. Právě jeho jsme se zeptali, jak se inscenace oproti filmu liší, jaké měli autoři požadavky a zda se na divadelních prknech skutečně pilo. Partička učitelů udržujících kvůli kreativitě od rána půl promile alkoholu v krvi vstoupí na scénu poprvé 29. dubna.

Chlast v divadle. Zleva Robert Jaškow, Tomáš Petřík, Petr Stach a Jacob Erftemeijer | Foto: se svolením Švandova divadla

Kolik promile dovolujete sobě a hercům, abyste byli při zkouškách kreativní?

Všichni jsme profesionálové a víme, že pohybovat se na scéně, kde je jevištní technologie, kulisy a propadla, chce jedině střízlivost. Jeviště je nebezpečné prostředí, sám jsem pár nehezkých nehod zažil, takže v našem případě je to nula promile. Ale dělali jsme pokusy mimo jeviště, to ano.

Jak to dopadlo?

Zážeh popisovaný ve filmu, kdy se člověk propíjí k tomu, že buď zvrací, a pokračuje zoufale dál, nebo se dostane do jiné dimenze, jsme nezažili. Ale bylo to zajímavé. Také jsme se potkali s Jakubem Šimkem, lékařem Psychiatrické kliniky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, který se věnuje závislostem všeho druhu. Vysvětloval nám, co alkohol dělá a jak působí na lidskou psychiku i konání. Musím říct, že po dvou hodinách téhle přednášky jsem neměl chuť vypít ani kapku.

Režisér Thomas ZielinskiZdroj: se svolením Švandova divadla

Proč vlastně Chlast a proč na divadle?

Nápad přišel od dramaturgyně Martiny Kinské. Trochu jsem váhal, přepisy filmů na scéně mě nelákají. Ale film se mi líbil a když jsem si přečetl jevištní adaptaci, kterou vytvořil sám Vinterberg se svým kolegou Clausem Flygarem, zaujalo mě to. Koneckonců sám spadám do téhle střední věkové kategorie.

Ono tu navíc nejde ani tolik o pití, jako o krizi středního věku.

Právě. Jak nám pan psychiatr vysvětlil, každá deprese začíná bilancováním. Jakmile se zastavíte a ohlédnete, je to začátek konce. Přesně tak to mají tihle smutní chlapíci ve filmu. Ohlédnou se za svými životy a najednou neví, jak s nimi naložit. Co se sebou. Jeden má bohatou ženu a cítí se úplně vykastrovaný, druhý je ve vztahu neviditelný, neboť manželka má zřejmě milence, třetí je úzkostlivý a pořád jen uklízí, poslední zůstal bez partnerky a žije se psem. Pěkně smutná skvadra. Přesto má tenhle příběh úžasnou komediálnost a sebeironii, je výborně napsaný a všichni se v tom do jisté míry poznáme.

Jsem jen společenský piják. Závislost se objevuje i na filmovém plátně

Uvidíme totéž, co bylo na plátně?

Ne. Zalíbil se mi nápad, že necháme na scéně jen danou čtveřici a ostatní postavy bude suplovat publikum. V téhle komorní verzi byla šance rozehrát mnohem víc jejich osudy – na rozdíl od filmu, kde hrál přece jen prim Martin v podání Madse Mikkelsena.

Toho na scéně ztvární Petr Stach, za kumpány má Roberta Jaškówa, Tomáše Petříka a Jacoba Erftemeijera. Mluvil jste s nimi před zkouškami o jejich vlastní zkušenosti s pitím?

Ano. Bylo to podnětné, každý z nich má svůj osobní příběh. Nemůžu vám je prozradit, ale jsou v tom vzpomínky nejrůznějšího druhu. Nejčastější průšvih bývá, když se jako celebrita v krizi rozhodnete propít k zapomnění. Vyrazíte do baru, ztratíte sebekontrolu a nevíte o sobě. A pak se ráno najdete na stránkách bulváru. Vy se s tím ještě jakžtakž srovnáte, veřejnost taky. Ale vysvětlovat to doma dětem, babičce nebo mámě, to vůbec nejsou pěkné chvíle.

Najdou se i zábavné?

To víte, že jo. Zažil jsem nedávno kolegu, který se takhle hezky napařil, ráno měl pořád hladinku, nicméně přišel řádně do práce. Načež začal být melancholický. Pořád se vracel do dětství, vším se dojímal, no, pobavili jsme se. Herci jsou citliví i za střízliva, natož při kocovině.

Zdroj: Youtube

Jak se k vaší adaptaci staví režisér filmu Thomas Vinterberg? Nepřijede na premiéru?

Byli bychom rádi, chtěli jsme ho pozvat. Dokonce u nás něco natáčí. Ale v ten den je bohužel úplně mimo Prahu. Ale spoluautor adaptace Flygare už účast přislíbil a měl by přiletět i s manželkou.

Měli autoři práv nějaké požadavky k adaptaci?

Ano, nesměli jsme v textu škrtat. Zahraniční agentury si to hlídají. Zažil jsem to už jednou ve Švandově divadle při adaptaci hry Příliš drahý jed. Přijížděli lidé a kontrolovali text. Ohledně Chlastu chtěli dopředu naše životopisy a vědět, co máme za sebou. Asi si zjišťovali, jestli nejsme nějací podivíni. Také se zajímali o scénografii a herecké typy.

Mads Mikkelsen má ve finále fantastickou taneční scénu. Bude i v divadelní verzi?

Jen částečně. Nemůžu to docela prozradit. Bude tam jedno překvapení.

Dánská terapie chlastem. Kolik sneseme, aby byl život radostnější?

Pohybujete se na české i německé divadelní scéně. Je nějaký rozdíl v tom, jak se k alkoholu staví tyto dva národy?

Češi asi pijí víc. Ale určité sociální projevy a motivace jsou myslím na obou stranách podobné. Když jsem studoval ve Stuttgartu, měl jsem ve škole kamaráda, jehož otec byl mezinárodně uznávaný manažer u firmy Opel. Všude lítal byznys třídou, chodil ve značkovém oblečení, jedl v přepychových restauracích. Pak se provalilo, že má velké potíže s pitím. Byla to rodinná tragédie, vztahy se rozpadly, prostě průšvih. Totéž se může stát u nás.

Na Dány ale myslím nemáme.

O nás v Česku se říká, že provozujeme takzvané římské pití. Necháváme to jen tak jemně plynout. Severské pití je jiné, notně hluboké. Vyplývá z toho chmurného počasí, z kraje, kde slunce skoro nezasvítí. Jednou mi Martin Pechlát vyprávěl, jak byli ve Finsku v baru, kam přišla nádherná mladá žena. Všichni po ní koukali. Nesla tác, kde byla dvě piva, dvě sklenice vína a dva panáky. Říkali si, jasně, ta tu má svou společnost. Jenže ona si sedla opodál, lupla do sebe nejdřív panáky, pak červené, nakonec pomalu upíjela pivo. Když se za deset minut otočili, ležela rozpláclá na stole. To je jev, který neznáme. Podle statistik jsou Dánové nejšťastnější národ. To štěstí je ale vykoupené hořkými konci, mají největší podíl na trhu s antidepresivy.

Partička smutných učitelů ve filmu Thomase VinterbergaZdroj: se svolením Film Europe

Dají se podle vás problémy, které řeší hrdinové ve filmu, vztáhnout na dnešní muže obecně?

Myslím, že ano. Alespoň soudě podle společnosti, ve které se pohybuji, a podle debat, které jsem na dané téma během zkoušení hry zavedl. Chlapi s tím navíc neumí zacházet. Vy holky si otevřeně říkáte své problémy, umíte je zpracovat. Kluci to ze sebe vysypou, a pak s tím stejně zůstanou nějak podivně sami. A končí třeba u toho pití.

Krize středního věku je alespoň obehraný pojem. Co teprve mladí kluci, kteří dnes řeší nejrůznější změny pohlaví?

Učím v Německu na škole a tam je diskuze na tahle témata častá a zajímavá. Mám pocit, že problém je ještě ve vývoji. Společnost se někam posouvá, její modely ale ještě nejsou ukotvené. Před sto lety to bylo dané. Patriarchát a hotovo. Teď nastává proměna, která bude mít ještě delší trvání.

Celebrity ve vězení: Mark Wahlberg kradl pivo, Paul McCartney kouřil marihuanu

Při vší úctě, změny pohlaví mi u některých přijdou jak módní záležitost.

Určitě to tak často je. Povídám si o tom i se svými dětmi, které jsou tolerantní ke změnám, ale také to tak do značné míry vnímají. Upřímně, mladí jsou pod hrozným tlakem. Jsem rád, že jedna z našich postav, psycholog Nikolaj, to zveřejňuje na jevišti. Říká, že dnešní mladí už to mají jinak než my. Nemůžou žít a padat na hubu, pak se oprášit a jít dál. Pořád řeší, jestli jsou vzorní, zajímaví, sociálně i profesně úspěšní. V Německu navíc žijí ve stresu z klimatu. Koupí si sendvič zabalený v obalu, tajně ho sní, obal vyhodí do odpadu a pak se tři dny bičují, co udělali. Nejdou si koupit tričko do globálního řetězce, i když ho hrozně chtějí – protože mají své přiblblé období a rádi by vypadali cool. Ale ví, že tahle značková výroba ničí planetu, tak si ho odpustí a jdou do sekáče. Nemají žádnou jednoduchou radost, ve všem sami sebe brzdí.

To zní smutně. Psychiatrické ordinace budou mít v následujících letech asi nabito.

I proto jsem rád, že hrdinové Chlastu nejsou žádní blbci, ale hodní kluci humanisti, kteří riskují svou kariéru, aby jednomu podobnému klukovi pomohli. Proto je mám všechny rád. Jsou srandovní, dojemní, ale hlavně srdeční a ve finále ukazují, že s nadhledem jde všechno líp. Snad se to přenese i do publika.