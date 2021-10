Příliš drahý jed. Tak se jmenuje hra britské autorky Lucy Prebbleové (na motivy stejnojmenné knihy Luka Hardinga), kterou chystá na 6. listopad Švandovo divadlo a jež je inspirovaná realitou. Rekonstruuje londýnskou vraždu ruského agenta Alexandra Litviněnka a v podtextu má provokativní větu „A co na to Kreml?“ Jednu z postav v ní hraje Robert Jašków.

Robert Jašków (vpravo) a Petr Lněnička jako Litviněnko | Foto: se souhlasem Švandova divadla

Na českých scénách nebývá dokudrama často k vidění. Vítáte jako herec tohle dramaturgické osvěžení?

Vždycky vítám projekty, které mají styčné body s realitou. Občas nebývá moc příjemná, člověk má tendenci strkat hlavu do písku, protože se ho to zdánlivě netýká. Ale to neznamená, že o tom nebudeme mluvit. Důležitá témata je třeba připomínat, a to i na divadle. Ať jsou to válečné, poválečné příběhy, 50., 60. léta, komunistická zvěrstva. Jinak půjde morálka i paměť národa do háje a budeme si všechno falešně přikrašlovat. Je to zásadní pro nás tvůrce i pro diváky. Zvlášť pro mladé.