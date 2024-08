Možná to přinesla pandemie covidu? Je to tak. Osobně cítím určitou frustraci v tom, že se svět po covidu hodně proměnil. Vedení produkcí nyní určuje, co je takzvaně túrovatelné a co ne. Show si začínají být podobné, působí v nich méně lidí, tvoří se nenáročné příběhy a ztrácejí tak jisté kouzlo. Pokud jde o ta témata, zdá se mi, že jsou podobná těm, co rezonují i ve sportu a kultuře. Ale zajímavé je, že se skoro vůbec neobjevují aktuální politická témata, jako je válka na Ukrajině nebo v Izraeli. I když je otázka, jestli je cirkusové umění potřebuje, protože v některých metaforách se těchto témat můžete dotýkat i tak - aniž byste je dovysvětlovala. Zaznamenal jsem i variace na Shakespeara, Dostojevského, Oněgina nebo aktuální společenské kauzy. Mnohá představení spojuje snaha o udržitelnost. Některé company třeba nelétají letadlem, ale jezdí vlakem.

S čím se představí La Putyka ? Od dubna slavíme patnáct let výročí, tak se budeme víc ohlížet a užívat atmosféru. Právě na Letné jsme s Putykou začínali. Kdysi jsme tu vystupovali s divadlem Archa a s duem Skutr, mimo jiné s představením 8 - polib prdel kosům, kde jsme v režii Lukáše Trpišovského rozehráli s pomocí trampolíny a plátna faustovsky příběh. Těším se, bude to takové nostalgické ohlížení.

Je pořád co tu objevovat? Co vás láká v programu letos? Dramaturgové jsou zkušení, dokážou po letech vychytat to, co je pro nás zajímavé a co ne. Jiří Turek má těžký úkol v tom, že musí v rámci velkého festivalu oslovit široké spektrum publika. Ale daří se mu to skvěle vybalancovat. Letos to budou Inextremiste, kteří ve vlastním šapitó předvádějí opravdu neuvěřitelné věci, nebo v Česku známí francouzští artisté z Le Roux, kteří přivážejí tajemný příběh tří žen napříč časem a kteří vždycky pracují s famózní scénou a kostýmy. A samozřejmě spousta dalších skvělých akrobatů, včetně domácích Loosers.

Ušlechtilé. Ale neumím si představit, že s sebou balí i celé šapito. To dost oklešťují program?

Přesně. To je to, o čem jsem mluvil. Jenže vždycky to taky nejde – jak chcete cestovat mezi kontinenty? Když přeprava lodí je ještě dražší a energeticky víc zatěžující než letadlo? Má to prostě své výhody i limity.

Jak se do vystoupení promítají společenské kauzy?

Nedávno jsem viděl v Londýně úžasnou záležitost, kde se objevuje příběh muže, kterého začátkem 90. let našli někde v Alpách v ledu – bylo to i v médiích. Skrze takový příběh pak autoři otvírají i celospolečenská témata. To už se dá nazvat určitým trendem, který je lehký pro cestování, dotýká se někdy i genderu, multikulturnosti a podobně. Je to přitom vyprávěno v rámci čistého cirkusu, interpretaci nechávají tvůrci na divácích. Což je úplně nejlepší.

Před časem jste zmiňoval nový projekt La Putyky inspirovaný vrcholovým sportem, pořád to platí?

Platí. Mám ho v hlavě už dlouho. Poprvé jsem ho přinesl na dramaturgickou radu dokonce už v roce 2019. Pod názvem St.Art jsme ho prezentovali teď v Kanadě, premiéra by měla být příští září. Částečně jsme ho naťukli už během covidu, kdy se na scéně potkali akrobati a sportovci. Máme vybrané obsazení, čeká nás setkání realizačního týmu a v říjnu začínáme zkoušet v Aténách.

V kolébce olympiády?

Ano. Řecko má pro mě silné kořeny v kultuře i ve sportu. Proto se vrháme právě tam. Byl jsem tam několikrát a pokaždé to na mě dýchlo historií a úžasnou atmosférou. Rád bych využil i aktuální silné příběhy právě skončené olympiády. Už nevím, která disciplína to byla, ale na stupních vítězů si zlatá a bronzová medailistka kously do medaile. Vedle stála Číňanka, kterou to úplně rozhodilo. Tak přiložila svou medaili taky ke rtům, ale jen tak symbolicky. Krásná ukázka toho, jak někde fungují přirozeně emoce a jinde je člověk pod ustavičnou sebekontrolou, podle toho, odkud je. Taky se řeší kauza v ženském boxu – genderový problém. Komentáře na sportovkyni, která má poruchu, ale není transgender, byly drsné. S tím, že podvádí. Podle mě je to citlivé téma a konkrétním lidem to ubližuje.

Témat je víc, třeba jak se na sportovním zápolení neblaze podepisuje politika. Ne?

Určitě. Nebo téma dopingu, strašně silná věc. Nedávno se v Americe jakási parta multimiliardářů rozhodla, že nechá uspořádat olympiádu, kde sportovci dostanou za překonání současného rekordu velké prize money, ale bude povoleno používat jakýkoli doping. Což je už trochu Hunger Games. Prostě soutěž čistě o prachy. Je to někde úplně jinde než původní poslání her. A tak by se dalo pokračovat. Je to ale spousta témat, musíme se rozhodnout pro jedno, se kterým budeme pracovat.

Slavíte s La Putykou patnáct let. Co vám tenhle dlouhý čas dal a vzal?

Dal mi svobodu a možnost setkávání s úžasnými lidmi napříč různými uměleckými spektry, spoustu věcí jsem se naučil. Zjistil jsem, že divadlo může pomáhat – při covidu nebo za války (kdy jsme po vypuknutí války na Ukrajině zapojili do týmu ukrajinské akrobaty). Ale vzalo mi to spoustu sil. I čas pro rodinu a pro sebe. Patnáct let je třetina mého života. Jenže to člověk zjistí, až dospěje do určitého věku. Teď už víc šetřím silami i časem.

close info Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák zoom_in Bez pohybu jsem se svým ADHD na štíru, říká Rosťa Novák

To se mi ve vašem případě skoro nechce věřit.

Ale jo. Učím se odkládat mobil, nebýt věčně v pohotovosti, nehrnout to pořád všechno 24 hodin denně. Před Letní Letnou jsem měl delší dovolenou. Ani to pro mě není úplně obvyklé. Byl jsem v té Kanadě, ale hlavně v Řecku, na Korfu, kam jsem se vrátil po mnoha letech. Mám to tam rád.

Ještě budete zkoušet Ironmana? Váš první pokus o tenhle těžký triatlon prý byl zábavný.

Předevčírem jsem zrovna říkal synovi, že bych to další rok znovu zkusil. Jednou jsem to fakt protrpěl, podruhé už to bylo s větší lehkostí. Zjistil jsem, že závody můžete jet ve štafetě, plavání, kolo i běh, ve třech nebo čtyřech lidech, takže se nemusíte dřít sám. Říkal jsem si, že by bylo možná fajn dát účastníkům mikroporty a snímat jejich pocity. A pak to nějak využít v našem představení. Poprvé, což je už x let, s námi mimochodem běžel i herec Ondra Malý, držitel Českého lva. Běhá fantasticky. Ale bez přípravy se to nedá absolvovat. Já si chtěl tehdy dokázat, jestli hlava umí překonat moment, kdy tělo říká, že už nemůže. Ale můj první pokus byl vážně komický…

V čem?

Už když jsme přijeli do depa na start a začali s bráchou vybalovat výbavu. Já, který nikdy nejezdil na kole s pedály, jsem je nacvakl, rozjel se, načež jsem zakopl o obrubník a svalil se jak pytel. Brácha si zase oblékl cyklistické elasťáky obráceně a říká: ty jo, já mám tu plínu nějak vysoko. Měl ji až nad břicho. Ostatní závodníci pobaveně koukali, co to přijelo za klauny. V závodě jsem byl předposlední, za mnou už byl jen nějaký starý veterán. V cíli mi pak říkali – škoda, že jsi nedoběhl poslední, poslední má ohňostroj. Plave se od sedmi, pak je běh a kolo, konec o půlnoci. Což je čas, kdy už drtivá většina účastníků leží někde doma na kavalci nebo v hotelu. Poslední dochází do cíle, kde už vás nikdo nečeká, maximálně ti nejbližší. Proto je zařazen ohňostroj. Taková trochu útěcha.

Ty tyrkysové kameny, co nosíte na prstenu a náramku, jsou pro vás nějak osobně důležité? Asi jsem vás bez nich nikdy neviděla.

Mám rád stříbro. Prsten s tyrkysem jsem koupil od paní, která je vyrábí ručně, na Krétě. Mám dva. Když jsem po roce kupoval ten druhý, říkala, že si mě pamatuje, že mám široké prsty a jsem jediný, komu takhle velké prsteny jsou. Náramek mám od chilských indiánů, barevně se s prstenem shodoval. Jako malý jsem měl přezdívku medvěd, proto jsem si vybral tenhle s medvědím motivem, koupila mi ho žena. Ještě mám náušnici, od kluka, který hrál v našem představení ADHD, taky ji dělal sám. Taková vzpomínka.

Prostě si nosíte vzpomínky s sebou…

Vlastně ano. Ve světské rodině se nosily zlaté prsteny, tomu já neholduju, ale stříbro mám rád. Cítím se blbě, když si je nevezmu.

Spíte s nimi?

To ne. Mám pocit, že na noc by si tělo od nich mělo odpočinout, náramek je dost těžký. Ale když se občas přes den stane, že je nemám, jsem z toho nesvůj. Jsou tak trochu mojí součástí.