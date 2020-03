Tolik z Pražských poštovních novin z 3. 11. 1787. Na mistrovský kus, kterým Mozart ohromil Prahu a posléze i celý svět, se dnes večer mohou těšit i liberečtí diváci. Šaldovo divadlo uvádí Dona Giovanniho po téměř třiceti letech.

„Operu oper“ nastudovala v Liberci německá režisérka maďarského původu Dorotty Szalma, která působí v žitavském Gerhart-Hauptmann-Theater. „Mnohá díla v tisíciletých dějinách evropské hudební kultury označujeme přívlastkem nadčasová, protože nepotřebují kolorit doby svého vzniku k tomu, aby živě promluvila k současnému divákovi. A jsou mezi nimi dokonce taková, která jako by svou nadčasovost přes bariéry staletí přímo vykřikovala. Přesně k takovým náleží i Mozartův Don Giovanni,“ připomněla režisérka, která v Liberci hostuje poprvé.

„To nejtěžší, co jsem kdy zpíval“

Don Giovanni bude premiérou také pro představitele hlavní role Radima Schwaba, který má sice vystudovaný klasický zpěv, dosud jej ale mohli diváci slyšet jen v muzikálech nebo na koncertech. „Musím poděkovat, že mi tahle role byla svěřena. Před lety jsem dělal Fantoma opery, a když jsem ho zkoušel, tak jsem si říkal, co těžšího mě ještě může potkat. A teď to přišlo. Musím říct, že to je to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělal a zpíval,“ svěřil se Schwab.

V roli Dona Giovanniho se alternuje s barytonistou libereckého divadla Czabou Kotlárem. „Oba disponují jedinečným „donchuanským potenciálem“ z hlediska pěveckého i jevištního,“ podotkl mluvčí divadla Jakub Kabeš.

Jako sluha Leporelo se představí výrazný mladý basista Jan Hnyk, italská sopranistka Lisa Algozzini spolu s Věrou Poláchovou ztvární Donnu Elvíru. Role Donny Anny se zhostí Vanda Šípová, jejího manžela Dona Octavia zpívá člen libereckého souboru, původem bulharský tenorista Sergey Kostov v alternaci s hostem, mladým tenoristou Michalem Bragagnolem.

Autorem hudebního nastudování je zkušený dirigent a někdejší pedagog pražské AMU Stanislav Vavřínek. „Mozart ve své tvorbě zasáhl snad do všech hudebních žánrů tehdejší doby, žádnému se nevyhýbal a ve všech vytvořil vrcholné skvosty, ať to byly serenády, písně, sonáty, symfonie, mše a samozřejmě opery. Opera Don Giovanni patří k přesně takovým vrcholům,“ pozval diváky.

První premiéra se koná v pátek 6. března od 19 hodin, druhá v neděli 8. března.