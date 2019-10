O deset let později – v rámci jubilea 60ti let Semaforu - se k nejlepším otázkám a odpovědím z tohoto interview vracíme, abychom připomněli, že Jiří Suchý je pro každou špatnost, on-line nevyjímaje.

Co si myslíte o vztahu mezi rytmem písňového textu, muziky a mluvené řeči?

Dobrý den. Snažím se respektovat češtinu. Jen občas, jednou za pár let, se mi vyskytne verš, který to nerespektuje, ale to zásadně v pís-ničkách, které píšu pro sebe, protože vím, jak se při interpretaci z toho vylhat.

Jakou píseň, kterou jste dělal s Jiřím Šlitrem, považujete za nejpovedenější?

Je jich víc, o nichž se domnívám, že se povedly. Tak aspoň jednu: Jo, to jsem ještě žil.

Poznávacím znamením vás a Šlitra byly žirarďák a buřin-ka. Vzpomenete si, kde jste ty klobouky sehnali?

Buřinka se sežene poměrně snadno. Kvalitní žirarďáky jsem sháněl v zahraničí.

Jak zvládáte výročí a podobné akce?

Kde to jde, uteču do ústraní. Jindy, jako třeba teď, se to musí vydržet. Přežil jsem už mnohem horší katastrofy.

Kdy vám bylo nejhůře, a kdy naopak nejlépe?

Párkrát už mi bylo i nejhůře, ale mám zvláštní povahu: během dvaceti minut se s tím vyrovnám. Nejlépe je mi teď, kdy hraju v dejvickém Semaforu – nejkrásnějším, jaký jsme kdy měli.

Jak to děláte, že pořád tak dobře vypadáte? Máte na to nějaký recept? Třeba panáka slivovice ráno nalačno?

Recept nemám. To, jak vypadám, to se mi dělá samo.

Jste na Facebooku? Dal bych si vás mezi přátele!

Nejsem. Ale budete-li mě přesto považovat za svého přítele, budu si toho vážit.

Ve vašem díle se vícekrát vyskytly kočky (připomenu třeba povídku Chudák Barnabáš). Máte, nebo měl jste někdy kočku?

Ovšem. Siamského kocoura Jonáše, ale to vlastně byl něco víc než kocour. Byl to kamarád, který se mnou chodil jako pejsek a čekával na mě na sloupku u branky, až se vrátím z divadla.

