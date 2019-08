Programovou nabídku na Malé Straně tvoří tři komedie, které už mnozí diváci znají z předchozích let. Jsou jimi Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské a Mnoho povyku pro nic. Právě touto sváteční komedií o lásce, intrikách a lžích, která se odehrává v 16. století v sicilské Messině, se ve čtvrtek brány AMU otevřou.

Pozornost diváků v ní na sebe strhávají Petr Čtvrtníček a Leoš Noha v rolích neschopných strážníků Puškvorce a Šťovíčka, kteří se nakonec i přes svoji omezenost zaslouží o největší odhalení v ději.

„Hrajeme komickou dvojici popletených strážníků a celou hru se vlastně nic neděje, tak jak je to v názvu hry,“ říká Leoš Noha s nadsázkou na adresu inscenace, kterou v roce 2014 pro slavnosti zrežíroval Jiří Menzel. Do dalších rolí obsadil Václava Jílka, Petru Horváthovou, Jana Révaie, Lenku Zahradnickou nebo Pavla Nového.

Šťastná konstelace

Jiří Menzel se podepsal i pod inscenaci zábavného kusu o ženském důvtipu a mužské žárlivosti Veselé paničky windsorské (od 16. srpna). Herci Simona Stašová (paní Pažoutová), Eva Režnarová (paní Brouzdalová) a Bolek Polívka (Falstaff) jím baví diváky již jedenáctým rokem. „Na Falstaffovi se mi nejvíc líbí, že je to člověk, který má radost i z proher,“ podotkl ke své roli Bolek Polívka.

„Ve Veselých paničkách windsorských se potkalo všechno, co se potkat mělo. Velmi šťastná konstelace. Shakespearův komediální text, vynikající režie Jiřího Menzela, geniální Bolek Polívka, který je na jevišti jako takový strom. A my všichni kolem jsme jeho ozdobičky. Především se za ta léta vybudovala skvělá parta herců, která se ráda potkává a hraje tuto taškařici s velikou chutí. To divák velmi dobře cítí a chodí na nás zas a zas,“ doplnila Simona Stašová.

Poslední sen

Na přání se opět hraje i Sen noci svatojánské v režii dua SKUTR. Diváci se totiž nemohli smířit s jeho loňskou derniérou, a tak se tato svatební crazy komedie od 26. srpna na pět večerů vrací. Pak už ale bude z programu definitivně stažena.

„Sen noci svatojánské je ideální text pro Letní shakespearovské slavnosti a Martin Kukučka s Lukášem Trpišovským vytvořili nádhernou inscenaci, do které mě baví se vracet,“ uvádí Václav Kopta, který ztvárňuje roli Píšťaly. Kromě něj v představení účinkují Vanda Hybnerová, David Prachař, Hana Vagnerová, Marek Daniel, Josef Polášek či Lukáš Příkazký.

Další tituly lze stále vidět i v Královské zahradě Pražského hradu. Jsou jimi Komédia omylov, Dobrý konec všechno spraví, Večer tříkrálový a letošní novinka Zimní pohádka.