Ve hře Zimní pohádka prožijí diváci katarzi všemi formami, které snad mohou na jevišti být – od dramatu střídajícím se s komedií, nenávisti i lásky a zavržení i odpuštění. V hlavní roli se představí Michal Isteník, kterého můžeme znát ze seriálu MOST. Hlavní ženskou roli pak zastoupí Eva Salvatore Burešová.

Novinkou bude pro Ostravu nastudování Hamleta, který měl v tomto provedení premiéru v Praze v roce 2017. V hlavních rolích tentokrát Hynek Čermák a Jaroslav Plesl. Představení se kvůli zkrácenému programu v Ostravě odehraje pouze dvakrát.

V závěru pak Ostrava uvede tři shakespearovské komedie, pro které měl autor slabost. Komedie omylů, která je pro ostravské publikum známým a úspěšným hitem, bude uvedena naposledy. Po letech vrátí titul Veselé paničky Windsorské a vše zakončí jeden z nejznámějších Shakespearových příběhů, který se dočkal mnoha variací, Zkrocení zlé ženy.

V termínu od 24. července do 12. srpna 2020 se Slezskoostravský hrad promění v divadelní scénu, ovšem bez určitých pravidel a nařízení se letošní ročník slavností neobejde. Organizátoři pracují i přesto na tom, aby proběhly co nejbezpečněji a v co nejtradičnějším duchu.

Jednou ze zásadních změn je snížení kapacity z 950 na 770 diváků. Dále pořadatelský tým bude maximálně dbát o to, aby byla dodržována hygiena. Hlediště bude pravidelně dezinfikováno, nutné bude také přijít s rouškou. Deky letos nejsou erární, ale bude možnost je za malý poplatek zakoupit nebo si donést vlastní.

„Pořád mám za to, že slavnosti jsou poměrně neagresivní a bezpečná hromadná akce. Divadlo má přece jen jiné parametry než například diskotéka nebo koncert, lidé se tam mohou v poklidu vyhnout a zážitek z večera budou mít pořád stejný. Diváci se k nám nemusí bát, opravdu se snažíme odstranit všechna možná rizika. A s tím souvisí i naše prosba, aby návštěvníci, kteří by mohli jakkoliv ohrozit ostatní, tentokrát zůstali doma a vrátili se k nám za příznivějších podmínek,“ nechal se za pořadatelský tým slyšet ředitel Andrej Harmečko.

Na původně plánovanou premiéru Bouře a první uvedení pražského zpracování Othella na slavnostech v Ostravě si diváci budou muset počkat do příštího roku.

Vstupenky na festival už jsou v prodeji a lístky na zmiňovaná představení lze zakoupit přes stránky festivalu. Při vstupu bude nutné nachystat svou vstupenku s čárovým kódem anebo čárový kód na telefonu tak, aby mohla být vstupenka načtena bezkontaktně.