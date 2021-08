V režijním pojetí Doda Gombára je Romeo mladý, vášnivý, nespoutaný kluk, člen garážové kapely, Julie získává na zajímavosti individuálním osobním vkladem. A její chůva, zmiňovaná Sisa Sklovská, se jednoduše označuje za zpívající „krstnú mamu“.

Jaká byla vaše cesta k tomuto divadelnímu angažmá? Okamžitě jste s nabídnutou úlohou souhlasila?

Během zkoušení původního slovenského muzikálu Mária Terézia # posledná milosť mě režisér Dodo Gombár oslovil pro roli pěstounky v Romeu a Julii. Ovšem už s tím, že půjde o současné, moderně zpracované dílo, zařazené do naší doby v civilních kostýmech, s atraktivní scénou, původní hudbou různých žánrů i punkrockovou kapelou sestavenou přímo z herců, kteří skrze ni tlumočí svoje názory a prezentují velkou Shakespearovu poezii. K atraktivitě představení přispějí i odvážní parkouristé.

Co zůstalo původní, jsou Shakespearovy náročné texty ve slovenském překladu Jozefa Kota. Velmi mě to zaujalo. Pro mě coby zpěvačku je to i obrovská pocta a výzva, hrát činohru, a to právě Shakespeara. V našem pojetí dostala jeho hra úplně jiný punc, než na jaký jsou příznivci tohoto autora zvyklí.

Hra Romeo a Julie už zlákala k převyprávění řadu divadelních i filmových tvůrců. Co byste řekla na adresu vaší chůvy? Co vás na ní při zkoušení zajímalo, co jste jí chtěla na jevišti dát oproti jiným představitelkám této role?

Moji postavu jsem pojala z komického nadhledu, a to hned od prvního vstupu. Jedná se teda o takové jemné okořenění dramatu humorem. Hned na začátku zkoušení jsme ji přejmenovali z chůvy neboli „dojky“ na Dadu a následně na „krstnú mamu“. To zvítězilo a zároveň to znělo nejlíp. Takže jsem věčně mladá, veselá, optimistická, nastajlovaná. A jsem spíš Juliina přítelkyně, které se svěřuje a má k ní bližší vztah než k vlastní mámě.

Na hudbě k vaší inscenaci se podepsal Robert Mankovecký. Myslíte si – stejně jak to říkal on –, že když režisér nenaplní Shakespeara komikou (i když jde o drama), je zle?

Vlastně ano. Je třeba říct, že původní hudba různých žánrů dodala představení jistou odlehčenost i atraktivitu. Jinak považuju Shakespeara za skvost, mám před ním obrovský respekt a pokoru. Věřím, že naše inscenace dovolí současným pojímáním doby nahlédnout na nemilosrdně polarizovanou společnost. A prostřednictvím čistého citu absurdně zakázané lásky jí nastavit zrcadlo.

Co vás jinak (nejen) v letním období čeká, máte před sebou nějakou zajímavou výzvu, nabídku? Nebo co byste ráda?

Mezi představeními Romea a Julie v České republice máme zkoušky zmiňovaného titulu Mária Terézia # posledná milosť. Jde o původní slovenský muzikál, který bude mít tři představení v úžasné scenérii slovenského hradu na nádvoří v Bratislavě, kde velká panovnice skutečně žila. Bude to autentické, až zarážející. Už teď mám z toho husí kůži. Další femme fatale, která byla napsaná přímo pro mě a můžu se do ní opět převtělit. V říjnu mě totiž čeká další premiéra čtvrté femme fatale v řadě. Po Matě Hari, Madame de Pompadour a Marii Terezii půjde tentokrát o hudební show Pocta bohyni popu Cher s názvem Sisa, či Cher? Vždy mě s ní porovnávali. Tak držte palce, aby nám to tato doba dovolila…