Po včerejším oznámení o náhlém odchodu předního ostravského herce Norberta Lichého zaplavily sociální sítě napříč republikou kondolence, vzpomínky a další reakce od divadelních či filmových kolegů, přátel, ale i fanoušků tohoto všestranně nadaného umělce.

Mezi prvními reagoval ostravský primátor Jan Dohnal.

Smutek neskrýval rovněž bývalý „Bertíkův" spolužák, novinář Tomáš Etzler.

Známý herec Milan Šteindler zavzpomínal na Norberta Lichého takto: „Dnes odešel kolega a kamarád Norbert Lichý. Dvě sezony jsme ve Dvojce na zabití spolu hráli dvojici detektivů, která víc jedla, než vyšetřovala. Tak to tam nahoře Robíku zkontroluj a všechno mi nesněz…"

Milan Šteindler reagoval na odchod Norberta Lichého.Zdroj: FB M. Šteindlera

Své vyjádření přidal také ministr kultury Martin Baxa.

„Zemřel Norbert Lichý, Bertík, jak jsme mu mohli říkat, nepřehlédnutelný ostravský herec. Naposled jsem obdivoval jeho výkon v jednom z největších projektů historie audioknih, v kolekci CD s četbou celoživotní poválečné korespondence Jiřího Voskovce a Jana Werich. Audiokniha, která vyšla ke konci loňského roku, vznikala postupně po dobu téměř čtyř let a Bertík Lichý v ní propůjčil hlas Janu Werichovi. Četba dopisů vydala na 68 (!) hodin poslechu. Výkon Lichého (vedle hlasů Václava Knopa-Voskovce a Dany Kolářové-paní Werichové) byl obdivuhodný. Nikdo netušil, že to bude tečka za životem milého a skromného umělce, kterého si oblíbili televizní diváci v celé republice. Sbohem, Bertíku! Váš odchod bolí!" vzdal hold ostravskému bardovi divadelník Ondřej Suchý.

Producent, muzikant a scenárista Petr Šiška se vyjádřil stručně, leč výstižně na svém Facebooku.

Dramatik a režisér David Drábek uctil památku Norberta Lichého následovně:

Na osobnost Norberta Lichého zavzpomínal i dlouholetý kulturní redaktor Deníku Břetislav Uhlář, který se s hereckou ikonou několikrát osobně setkal.

Gurmán, herec, hudebník

Jedinečná osobnost nejen ostravské umělecké scény Norbert „Bertík“ Lichý odešla předčasně do múzického nebe. Vyhlášený gurmán, skvělý herec, invenční hudebník s nezaměnitelným hlasem, který tak často využívala rozhlasová i televizní studia.

Jako mnoho dalších, i já rád vzpomínám na několik osobních setkání s Bertíkem. Třeba na natáčení filmu režiséra Dušana Rapoše a scenáristy a producenta Petra Šišky Muzzikanti. Norbert Lichý v něm ztvárnil faráře a já v epizodní postavičce novináře. Bylo to ve Vendryni, přijeli jsme s předstihem. Chtěl jsem využít volné chvilky a pořídit s Norbertem rozhovor. „Počkej, nespěchej, tady něco moc voní,“ pronesl s rozzářenou tváří herec a jeho pozornost se upřela na nedaleký catering, odkud se linula úžasná vůně guláše.

„Víš, když natáčíme, nemůžeme se věnovat ještě rozhovoru do médií,“ pravil mi skoro otcovsky Bertík a za chvíli se někam ztratil. Mezitím jsem udělal jiný rozhovor s polskou herečkou Michalinou Olszańskou. Když jsem později vstoupil do prostoru cateringu, usměvavý Bertík si pochutnával na skvělém guláši. „To víš, nemohu jít s prázdným žaludkem na plac, zvláště, když je tak skvělý…,“ spiklenecky na mě mrknul. A bylo po interview…

Beatový nadšenec

Moje další setkání s Norbertem Lichým v dnes už neexistující „Ali Babě“, baru v centru Ostravy, začalo před lety zcela nenápadně. Několika drinky, které Bertík kombinoval s hodně sladkými nealko nápoji. A pak zde byl jukebox. Následně začala Bertíkova diskotéka s odborným výkladem. Pouštěl Katapult, Olympic, Rolling Stones, no, celou plejádu rocku a beatu… Bertík hudbu miloval a bylo to znát. Naše „diskoška“ trvala do třetí hodiny ranní. Vůbec jsem nelitoval, byla to ta nejkrásnější v mém dosavadním v životě.

Na „knižním rozptylu“

A do třetice Norbert Lichý. Stal se před lety v Domě kultury města Ostravy jedním z hlavních protagonistů „knižního rozptylu“ jednoho z dílu naší prozaicko-básnické „hodinové ságy“ nazvané Hodinu pod drnem, kdy jsem prózu spisovatele Miroslava Sehnala doplnil verši. I tady Bertík prokázal svůj úžasný hlas, když četl Sehnalovy ukázky. No byl to také nezapomenutelný večer. Bertíku, věřím, že i v tom múzickém nebi děláš to, co jsi měl celý život tak rád…