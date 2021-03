Původně se chtěl stát Tomáš Matonoha právníkem. To mu ale nevyšlo, a diváci tak dostali možnost poznat jeho umělecký talent, díky němuž se zapsal mezi významné herce své generace. Do ní patří i jména Pavel Liška, Marek Daniel či Josef Polášek - Matonohovi spolužáci z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU), s nimiž se po letech sešel ve snímku režiséra Marka Najbrta Polski film o přátelství a absurditě hereckého života balancujícího mezi realitou a iluzemi.

Faust i Veršinin

Mnoho let předtím ale začínal Matonoha, podobně jako řada jeho kolegů, na prknech. Domovskou scénu našel po absolutoriu na akademii v brněnském HaDivadle, kde ztvárnil například hlavní úlohu v Goethově Faustovi, postavu Veršinina v Čechovových Třech sestrách či jednoho z exmanažerů v Top Dogs švýcarského prozaika a dramatika Urse Widmera.

Zároveň působil v brněnském Divadle v 7 a půl, kde ho diváci mohli zhlédnout například ve hrách Oči bludných hvězd, Repetent nebo Baummel.

První filmovou příležitost pak dostal v komedii režiséra Jaroslava Soukupa Byl jednou jeden polda. Následovaly role ve Vyhnání z ráje režisérky Věry Chytilové, v Divokých včelách režiséra Bohdana Slámy, v Mistrech režiséra Marka Najbrta, ve filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště režiséra Vladimíra Morávka, v Gymplu Tomáše Vorla, Bestiáři Ireny Pavláskové, Bobulích režiséra Tomáše Bařiny či v dalším Vorlově snímku Instalatér z Tuchlovic.

K tomu si zahrál i v pohádkách O království z nudlí a štěstí bez konce režiséra Martina Dolenského a Sněžném drakovi Eugena Sokolovského.

Diváci jej vnímají i díky seriálům Rodinná pouta, Ulice, Bazén, Letiště, Ententýky, Vinaři či Prázdniny. Asi největší popularitu si ovšem zajistil díky už zmíněnému Tomimu Pacimu (Tomáši Pacovskému) z Comebacku, kde hrál bratra Ozzáka v podání Martina Dejdara.

„V Comebacku hraju nešťastný osud. Mám bratra, který mi permanentně komplikuje život. Takže si nejsem jistý, jestli bych si takového sourozence přál i ve skutečnosti. Ozzák je příliš sitkomová postava. Představit si, že by se ocitl v reálu… Asi by to bylo hodně komplikované,“ řekl Matonoha v době uvedení seriálu. Vystupuje v něm jako bývalý disko zpěvák, jehož hudební vkus nemá s tím skutečným hercovým prý nic společného.

Pakárna s Intošem

Někteří diváci znají brněnského rodáka i díky jinému projektu komickým vystoupením typu stand-up, které natočila stanice HBO pod titulem Na stojáka.

Matonoha také namluvil jednoho ze čtveřice teenagerů v animovaném seriálu Pakárna tvůrců Jakuba Horáka a Davida Šimáka. Jeho Intoš v něm představuje sečtělou postavičku, která všechno včetně sexu zná důkladně teoreticky, ale nic z toho nezažila.

V posledních letech se herec objevuje na obrazovce televize Nova jako moderátor soutěžního pořadu Co na to Češi. V covidové době se navíc věnoval i povolání sanitáře, kdy pomáhal s rozvážením materiálu pro různá nemocniční oddělení.