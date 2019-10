Z pěvců se z ocenění radují Kateřina Kněžíková (role Julietty v inscenaci Julietta aneb Snář, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) a Ondřej Koplík (Don Ramiro, Popelka, Divadlo F. X. Šaldy Liberec), z muzikálových herců a zpěváků Martina Šnytová (role Reno Sweeney v muzikálu Děj se co děj, Národní divadlo moravskoslezského v Ostravě) a Vojtěch Dyk za Sherlocka Holmese v Legendě jménem Holmes, jak ji nastudovali v Hudebním divadle Karlín.

Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru tanec dostali první sólistka Baletu Národního divadla Alina Nanu (za roli Lise v inscenaci Marná opatrnost, Národní divadlo Praha) a Dominik Vodička za postavu Muže v Kytici, kterou pro Pražský komorní balet nastudoval choreograf Petr Zuska.

Celoživotní mistrovství

Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra získali Helena Kružíková, která byla od počátku 50. let po celou dobu své profesní kariéry členkou činoherního souboru dnešního Národního divadla Brno, a Ladislav Mrkvička. Letošní osmdesátník ztvárnil desítky rolí ve filmu i v divadle a srdce diváků si získal skromným a nenápadným herectvím. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách. "Když jsem z Národního divadla před lety odcházel, říkal jsem si, že už na jeho jevišti nikdy stát nebudu. Nikdy se nemá říkat nikdy, protože tu teď stojím. Mám trému jako před premiérou," uvedl Ladislav Mrkvička. "Děkuji všem svým spolupracovníkům a nejvíc obecenstvu, které mi bylo šedesát let příznivě nakloněno. Nikdy mě nevypískalo."

Cenu za celoživotní mistrovství v oboru tanec dostala Zdenka Kratochvílová, v kategorii opera se z ocenění raduje pěvkyně Gabriela Beňačková a za obor muzikál byla oceněna Věra Vlková. Letos nově zavedenou cenu v kategorii alternativní a loutkové divadlo obdržel Milan Hajn za roli Bílého tesáka v inscenaci Divadla DRAK Hradec Králové.

Další novou cenu České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění převzal Zdeněk Svěrák. "Děkuji akademii, že vyzkoušela novou cenu zrovna na mně. Ale jestli jsem něco českému divadlu přinesl, tak to bylo ve dvou. Berte to tak, že Ladislav Smoljak nemá čas, proto tady není. Taky nemá čas Jiří Šebánek, zakladatel Divadla Járy Cimrmana. Nebýt nás, nikdo by nevěděl, že existoval Jára Cimrman, ale zase nebýt Cimrmana, nikdo by nevěděl o nás. Při studiu Cimrmanových her jsme se drželi hesla - stručnost je sestrou talentu," řekl Svěrák při přebírání ceny.

Přehled vítězů ocenění Thálie za rok 2019

Činohra:

Ženský výkon - Lucie Trmíková, mužský výkon - Viktor Dvořák



Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry:

Ženský výkon - Martina Šnytová, mužský výkon - Vojtěch Dyk



Tanec a pohybové divadlo:

Ženský výkon - Alina Nanu, mužský výkon - Dominik Vodička



Opera:

Ženský výkon - Kateřina Kněžíková, mužský výkon - Ondřej Koplík



Alternativní a loutkové divadlo:

Milan Hajn



Ceny za celoživotní mistrovství:

Helena Kružíková (činohra - ženy), Ladislav Mrkvička (činohra - muži), Gabriela Beňačková (opera), Zdenka Kratochvílová (tanec), Věra Vlková (muzikál a opereta)



Cena mladému umělci do 33 let v oboru činohra:

Zuzana Truplová



Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi:

Ondřej Šrámek



Cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění:

Zdeněk Svěrák (herec a scenárista)