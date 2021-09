Letos již po jedenácté vyráběla trofeje pro cyklistickou Tour de France. Skleněnou trofej získali také olympijští medailisté z her v Tokiu a na trofej se dále mohou těšit i tenistky na zářijovém mezinárodním ženském turnaji WTA J&T Banka Ostrava Open 2021. Kdo si odnese letošní Thálie, se divákům odhalí v sobotu 9. října v Národním divadle.

Většina cen má letos ambrovou barvu, která připomíná rozžhavené sklo. Zlatohnědého odstínu skláři docílí přidáním bramborového škrobu. Jedinou modrou skleněnou masku převezme vítěz kategorie činoherec do 33 let.

„Broušení je nejnáročnější fází, protože sklo má samozřejmě tendenci praskat. Třeba oči se na masce probrušují skrz, ale ústa nikoli, a pokud má hmota jen o milimetr menší tloušťku než by měla mít a brusič ji prořízne, je cena znehodnocená,“ dodává Ševčík. Se ztrátami v Ajetu počítají, na brusírně tak dopadá až 40 procent trofejí, proto jich skláři vyrobí jednou tolik než je potřeba.

Od rozžhavených pecí míří trofej do té chladící, kde stráví zhruba dva dny než se jí ujmou brusiči. V jejich rukou dostává váza finální podobu benátské masky, jak ji před 23 lety navrhl slavný český sklář a architekt Bořek Šípek.

Každý kus je originál. Jde o ruční práci, kterou nelze udělat dvakrát na milimetr stejně, i přesto se však skláři snaží vyrobit ceny co nepodobnější.

Prvotní fáze na huti zabere od nabrání roztaveného skla po vytvarování uší asi dvacet minut a podílí se na ní hned několik sklářů. „Nejprve vytvoří jakýsi předtvar, který následně dofouknou do dřevěné formy. Poté se na vázu ještě za tepla lepí dvě uši, podobně jako na půllitr,“ popisuje vznik ceny David Ševčík, ředitel sklárny Ajeto patřící sklářské a designérské společnosti Lasvit.

