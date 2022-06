Zdá se, že všechno, co stvoří Patrik Hartl, se setká s úspěchem. Co byste řekl na adresu jeho nejnovějšího počinu?

S Patrikem jsme spolupracovali už na jeho Líbánkách na Jadranu, komedii o stanování v chorvatském kempu. Takže když mě oslovil do Lovců bobrů, byla to pro mě skvělá zpráva, protože ve vteřině jsem se začal těšit. Hraju v nich bohémského režiséra, trošku vyčůránka Vildu, pro jehož ztvárnění jsme si – co se kostýmů týče - vzali inspiraci z rolí Johnnyho Deppa. Šátky, džínové bundy… V zátoce Berounky se s přáteli setkáváme v maringotce s občerstvením, které vedou Štěpán Benoni s Bobem Kleplem. Je to taková veselá „vztahovka“, v níž se odrážejí situace, které v různých obměnách všichni zažíváme. Ta chce dítě, její muž ho nechce, jiný chce práci, ale nemá ji, další touží po fitness centru… Patrikovi se do této vtipné podívané podařilo vměstnat i scénu, z níž budou diváci možná trošku dojatí. Ano, myslím, že je v životní pohodě a přenáší ji tak i do své práce.

Mužům vstup na vlastní nebezpečí. Lucie Bílá chystá čistě ženský muzikál Maminy

Při psaní hry se prý Patrik Hartl nechal inspirovat novinovým článkem o přemnožení bobrů na jižní Moravě…

Ano. A Alda v podání Boba Klepla sní o tom, že všechny bobry, kteří mu u řeky ožírají stromy, vyhodí do povětří. Jsou sice státem chráněni, ale to se má změnit, protože je jich prostě moc… Patrik je známý tím, že než se pustí do psaní, udělá si dokonalé rešerše. Inspirace novinovým článkem je to nejmenší. Jeho příběhy se odehrávají v prostředích, která má nachozená nebo zažitá. Jeho představivost potom funguje naplno.

Jaké bylo zkoušení?

Naprosto skvělé – souvisí to s tím, co už jsem říkal. Patrik přesně ví, co chce, zakládá si na pravdivém, realistickém herectví. To znamená, že repliky musejí zařezávat, protože jsou ze života. Realistická je i scéna a jakmile by tam byla jakákoli faleš nebo nepravda, tahalo by to za uši. Zkoušení neuvěřitelně uteklo a myslím, že jsme si ho všichni užili. S Patrikem je legrace, ale dokáže být velice přísný a až milimetrově pedantský. Už se těšíme, co na Bobry řeknou diváci.

Některé role jsou alternované – vy sám se budete v postavě Vildy střídat s Kryštofem Hádkem. Jak to funguje, musíte spolu nějak vnitřně souznít?

Zkoušení role v alternaci klade nároky na domácí přípravu. V den zkoušky musí být člověk maximálně koncentrovaný a po textové stránce skvěle připravený, protože další den je doma a zkouší zase ten druhý. Patrik vede oba herce plus mínus stejně, takže odchylky ve ztvárnění postavy jsou jen v tom, že do ní každý promítne svou osobitost. S Kryštofem navíc v rámci možností sdílíme informace – zda se například někde škrtla či přidala věta a podobně. Alternovaná je mimochodem i úloha Bohuny, kterou hrají Monika Absolonová a Sabina Remundová.

Někdy holt máš chuť na tu horu vylézt, říká Miroslav Hanuš o nové hře

Léto tedy strávíte na jevišti?

Z větší části ano a jsem za to rád. Poslední dva roky, kdy jsme žili v omezení kvůli covidu, se letní hraní naštěstí vždycky otevřelo. Začali jsme v červnu a bylo to jen tak tak, protože člověk už byl s úsporami na nule. Díky přístupu Michala Hrubého a vedení divadla Studio DVA, které po celou covidovou dobu nezahálelo a v čase velké nejistoty investovalo třeba právě do zajištění letní scény na Výstavišti, jsme mohli pracovat. Všechno jsme měli připravené – myslím, že v prvním lockdownu jsme měli jako vůbec první divadlo v Praze premiéru, konkrétně Revizora.

Máte vlastně venkovní hraní rád?

Mám. Je to každopádně jiné. Vnitřní prostor vám dá určitou intimitu, protože je tam tma a zvuková stabilita. A najednou se venku na Vyšehradě potýkáte s troubením vlaků nebo parníků, s hudební produkcí na nábřeží, na Výstavišti se zase griluje a vedle hraje svá představení jiná produkce . Ale to všechno k letnímu hraní prostě patří. Většinou to bereme do hry, takže to pak působí jako osvěžující improvizační prvek. Líbí se mi to.

Poměrně často načítáte audioknihy. Čeká vás teď práce na nějaké další?

V poslední době jsem měl tu možnost spolupracovat se Supraphonem a být součástí kompilace pohádek Václava Čtvrtka, nebos Radúzem Máchou jsme namluvili Život za smích o životě Vlasty Buriana, ještě před tím jsem se účastnil natáčení Pohádkovníku. Teď mám za sebou natáčení pohádky pro Český rozhlas s názvem Princ Dráček, při níž se sešlo krásné obsazení – Ivana Chýlková, Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Vasil Fridrich… Nově mě čeká spolupráce se Zuzanou Stivínovou při načítání knihy o Vlastě Chramostové, opět pro Supraphon. Mám v ní hlasově ztvárnit pasáže důstojníka STB, který s ní vedl záznam. Těší mě, že nejde jen o pohádky, i když k nim mám blízko, protože sám mám malé dítě a spolupracuji s dětskou stanicí Déčko, ale i o jiné posluchačsky zajímavé tituly. Práce před mikrofonem mě moc baví. V kombinaci s účinkováním na jevišti je pro herce osvěžující, když má pestrou náplň své profese.

Josef Dvořák: Když budou baleťáci potřebovat helfnout, jsem k službám

Aby toho nebylo málo, věnujete se ještě pohybovému divadlu…

Ano, jsem členem pohybového seskupení Lindo, Hop!, kde tančím společně s kolegyní Lucií Pernetovou v grotesce The pingls aneb Hot cafe revue. Jde o projekt, jehož součástí je i Originální pražský symfonický orchestr, který hraje raný jazz dvacátých a třicátých let minulého století a my do toho hrajeme onu grotesku. Druhá část programu je koncipovaná jako jakási tančírna s koncertem dohromady, kdy si můžou zatančit i diváci. Nejbližší termín této naše revue je 26. června v pražské Malostranské besedě.