Smetanův trucpodnik. Prodaná nevěsta původně zněla jinak

Že si Jeník namlouval Mařenku a kazil mu to Kecal s Vaškem a chalupou od táty, je známá věc. Kolik autorských „tanečků“ ale provázelo vznik Prodané nevěsty a že původně zněla trochu jinak, to se ví už méně. Od jejího prvního uvedení mimochodem uplyne tuto neděli 155 let.

Prodaná nevěsta v loňském uvedení Divadla J.K. Tyla v Plzni | Foto: Deník

Bedřich Smetana začal psát svou slavnou (druhou) operu trochu natruc. Rozhodl se po operním debutu Braniboři v Čechách, že jízlivým kritikům ukáže, že zvládne i lehčí žánr. Podle jeho slov mnozí tvrdili, že na něj skladatel nemá, vytýkali mu těžkou hudbu tíhnoucí k „wagnerianismu“ a že nedokáže psát pro masové publikum. Nový operní kus měl být zábavný a pro Smetanu podstatě jakousi bokovkou, kterou napíše za jeden večer. Laciný singspiel Prodaná nevěsta mu ovšem za opovážlivé úvahy dala co proto. Rodila se velmi pomalu a ztěžka. Kus psaný opět podle libreta Karla Sabiny byl dokonce původně rozdělen jen do dvou aktů a řada dnes populárních čísel a duetů v ní původně vůbec nebyla. Skladatel ji totiž koncipoval jako takzvaný singspiel – místo zpívaných recitativů byla mluvená řeč. Celkem se dočkala čtyř různých verzí, během nichž autor měnil pořadí čísel a árií, některé dopisoval, jiné škrtal. Detailní průběh změn, rodících se bezesporu za těžkých nocí, je spíše pro operní fajnšmekry a zasvěcené znalce Smetanova díla. KVÍZ: Vyzkoušejte souboj znalců díla Járy Cimrmana Přečíst článek › Jen pro zajímavost – druhé jednání původně nemělo známou skočnou ani árii Mařenky, zato tu byl rozverný kuplet principála a Esmeraldy. Dívky, svatoušci, chasníci a pivečka, „nebeské to dary“, se různě přeskupovaly, než dostaly finální pořadí. Celkem tyto úpravy trvaly čtyři perné roky. Školní experiment Mimochodem to, jak zněla v původním originále, dokládá zajímavá nahrávka, jež vyšla i na CD v Radioservisu. Původní verzi opery nastudovali studenti Pražské konzervatoře a premiéru měla na Mezinárodním festivalu Pražské jaro 1974 v Tylově (dnešním Stavovském) divadle 12. a 18. května. Hrála se i na Smetanově Litomyšli. Československý rozhlas pořídil z večerní reprízy 26. května 1974 v Tylově divadle unikátní záznam, který doputoval na zmíněné CD. „Natáčení v Tylově divadle probíhalo na tehdejší dobu zcela revolučně – v tom smyslu, že mikrofony ležely na podlaze jeviště a překvapivě nebraly dupání účinkujících, anebo zcela zanedbatelně, takže to nerušilo v záznamu,“ vzpomínal po letech v éteru hudební režisér záznamu Jan Valta. Ať má aspoň tři hodiny Za to, že se z tohoto prazvláštního „špílu“ stala opera, jak ji známe, může Carské divadlo v Petrohradě. Tehdy tam totiž hostoval jako dirigent český hudebník Eduard Nápravník, který uvedení Smetanovy novinky na zdejších prknech inicioval. Ruské obecenstvo však nepovažovalo operu s činoherními pasážemi za skutečnou, a tak byl Smetana nucen nahradit prozaické pasáže recitativy. Jiřina Bohdalová: Kdybych věděla, kde beru energii, rozdávala bych ji Přečíst článek › Zajímavé také je, že z Petrohradu skladateli decentně doporučili, aby nedělal příliš velké škrty. V reálu to znamenalo, že opera s kratší délkou než tři hodiny (!) byla považována za malou a platily se za ni podstatně menší tantiémy než za „velkou“. Inu velká ruská duše. Co by za tento velkorysý přístup dnešní autoři hudebních i jiných děl dali! Příliš povrchní kuplet Definitivní verze Prodané nevěsty se nejprve představila 25. září 1870 v Praze, o rok později vyjel soubor do Petrohradu. A sklidil velký aplaus. Hudební čísla už byla v pořadí, které známe dnes. Z komediantské scény vypadl kuplet principála a Esmeraldy, který podle znalců a kritiků opeře ubližoval a byl prý příliš „povrchně rozverný“. Dnes by se za něj možná někteří dramaturgové přimlouvali…