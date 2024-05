Svatba Harapese a Zagorové byla účelová. Adoptovanou holčičku jim nakonec vzali

Prožil jsem neobyčejný život, i když jsem ho proskákal. Nedá se říct, že by to byla práce. Je to činnost, která vás musí bavit. A je ohromné, když se člověk najde v tom, k čemu má předpoklady. To jsou slova Vlastimila Harapese, který ve středu v 77 letech podlehl rakovině plic. Jaké byly jeho baletní začátky, jak vzpomínal na vztah s Hanou Zagorovou a proč často prohlašoval, že má odpor k pohybu?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vlastimil Harapes zemřel ve věku 77 let. | Foto: Deník/Jarmila Kuncová