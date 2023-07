„Na shakespearovských slavnostech jsem si už kdysi zahrála, bylo to ve slovenské inscenaci Dvaja páni z Verony. Tehdy jsem zaskočila za těhotnou Evu Kodešovou. Jednalo se o skvělou zkušenost, protože to představení bylo plné akrobacie, hodně se v něm zpívalo, moc mě bavilo. Účinkovala jsem v něm jednu sezonu a pak jsem zase otěhotněla já. Takže takovou malou ochutnávku ‚shakespearovek‘ jsem už měla,“ říká herečka Markéta Děrgelová.

Kdo a jaká je vaše Célie?

Je sestřenicí a hlavně kamarádkou ústřední ženské postavy, Rosalindy. Jsou nerozlučnou dvojkou, a to i přesto, že spolu ne vždy souhlasí a Célie je z určitého pohledu vždy až ta druhá. Chvíli jsem hledala, jak se s touto okolností popasovat. Nakonec jsem došla k tomu, že ona svou pozici druhých houslí nikterak nevnímá, rozhodně ne negativně. Všeobecně se některými věcmi, na rozdíl od Rosalindy, příliš nezatěžuje, netrápí, bere život trochu víc nahodile a láska jako taková jí ještě nic moc neříká. Dalo by se říct, že jí v mnoha ohledech chybí kontext, a to ať nedostatkem zkušeností nebo přirozeně vrozenou či spíš nevrozenou bystrostí. Mám pro postavu Célie slabost. Setkala jsem se s ní už v rámci klauzurních prací na DAMU, takže když mi produkce shakespearovských slavností nabídla právě ji, zaradovala jsem se.

Představení jste zkoušeli v noci, jak už je při shakespearovských slavnostech zvykem. Mohlo vám to v něčem vyhovovat?

Byla jsem nastavená na to, že si večerní zkoušení užijeme, ale nedomyslela jsem okolnost, že přes den musí člověk fungovat, kór když má dvě malé děti. Takže musím uznat, že to byla docela jízda. Zkoušky někdy trvaly od jedenácti večer do tří do rána, občas jsem si říkala, jestli jsou vůbec produktivní, protože po celém dni už mozek není nastavený na kreativní myšlení. Ale tohle vše k shakespearovským slavnostem zkrátka patří. S tím jsme do toho šli.

I deficit spánku…

Ano, spánku bylo opravdu strašně málo a k tomu měl člověk strašně zavařenou hlavu.

Jak pak do ní nasoukat text? Máte na to nějaký fígl?

Ani ne. Při hledání postavy se mi ale stává, že si do textu píšu spoustu poznámek, které průběžně upravuju, takže ty původní už potom dávno neplatí. Občas se v nich vůbec nevyznám, je to taková legrace… Jinak mám už od školy ráda, když si můžu odejít s textem do kavárny, kde se jej v klidu naučím. Je to takový můj studijní čas, doma na to nejsou ideální podmínky. Vymýšlím si totiž spoustu zástupných věcí, které ještě musím udělat, jako například pověsit prádlo z pračky a podobně. Prostě mám pocit, že v kavárně jsem mnohem koncentrovanější, napadá mě tam víc věcí a dokážu se víc uvolnit.

Herečka Markéta DěrgelováZdroj: Deník/Michal Bílek

Slavnosti se v Praze po šesti letech vrátily z Míčovny Pražského hradu do jeho rekonstruovaného Nejvyššího purkrabství. Občas od herců slyším, že hraní v plenéru je v porovnání s kamennou scénou v mnohém jiné. Jak to vnímáte vy?

Zatím to ještě nejsem schopná zodpovědně posoudit – premiéru jsme měli 27. června. Ale během zkoušek bylo zjevné, že se ruch zastavil, slyšeli jsme maximálně noční tramvaje, občas projel Chotkovými sady někdo bláznivý na motorce. A pak k ránu začali prozpěvovat ptáci, takže mě přepadala úzkost, že se zase blíží další den… Samozřejmě, pro herce je to adrenalin. Venkovní hraní je náročnější v tom, že sežere víc zvuku, tudíž je třeba přidat na síle hlasu. Obzvlášť za nepříznivých klimatických podmínek. Ale v tom je živé hraní zábavné. Každý večer přinese nějaké nové dobrodružství.