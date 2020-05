Národní muzeum Praha, které stejně jako další instituce rozjíždí svou činnost za zpřísněných hygienických opatření, zve od včerejška na takřka všechny výstavy a expozice, jež se v jeho objektech nacházely ještě před jejich uzavřením. Přímo v Historické budově Národního muzea lze například zhlédnout výstavy Tajný život sbírek a Sametová revoluce: Říká se jí sametová.

Otevření se ale netýká těch objektů spadajících pod Národní muzeum, které lze navštívit pouze s průvodcem. Zavřeny tedy zůstávají Zámek Vrchotovy Janovice (kromě zámecké zahrady), Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, Památník Jaroslava Ježka, Památník Josefa Suka v Křečovicích, Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích a Vila Hany a Edvarda Benešových.

Rrozhledna i bludiště

První návštěvníky včera v Praze uvítala i Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně či Svatomikulášská městská zvonice, které zastře- šuje Muzeum města Prahy. „Ode dneška k nim přibudou hlavní budova muzea na Florenci, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Novomlýnská vodárenská věž a Zámecký areál Ctěnice. Od 26. května bude možné navštívit i Müllerovu vilu, Rothmayerovu vilu a Studijní a dokumentační centrum Norbertov,“ uvádí Martina Hoffmanová z Muzea města Prahy.

Teprve dnes budou znovu přístupné také sbírkové expozice Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, Schwarzenberském paláci a klášteře sv. Anežky České. Kdo nestihl před uzavřením vidět nedávno zahájené výstavy Kurta Gebauera Nebourat! Podoby brutalismu v Praze, Ozvěny benátského bienále: Stanislav Kolíbal, Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích a další, bude mít nyní opět příležitost.

Sochy z oceli

Znovu se mohou návštěvníci vydat například i do pražské Galerie ocelových figurín, které nabízí přes stovku ocelových exponátů se superhrdiny ze světa komiksů, sci-fi a pohádek. „Galerie původně vznikla v Polsku, kde umělec Mariusz Olejnik recykloval a tvořil z různých druhů materiálů.

Až když začal tvořit figuríny z recyklované oceli, vzniklo z jeho nápadu postupně pět evropských výstav. Sochy už dnes nevytváří jen sám, ale pracuje na nich sto dvacet umělců a řemeslníků z celého světa,“ podotýká ředitel galerie Michal Topol.

Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně prodlužuje všechny své stávající výstavy. Jsou jimi Jako růže. Móda zrcadlem doby a Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce. K dnešku otevírá i expozice Středoevropská křižovatka v Dietrichsteinském paláci, všechny expozice v Pavilonu Anthropos a Památník Leoše Janáčka.

Od 30. května pak MZM zpřístupní i mimobrněnské objekty Starý zámek v Jevišovicích, Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, zoologický depozitář na zámku v Budišově a Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti.

Na film jen omezeně

Včera či dnes otevře své sály i většina kin. Síť multikin Cinestar zahájí provoz ve třinác- ti pobočkách v Česku. Vedení multiplexů Cinema City v České republice se rozhodlo jinak: otevření odkládá do doby, dokud situace neumožní provoz bez větších omezení.

V tuto chvíli nejsou potvrzené tituly ani konkrétní termíny řady premiér českých i zahraničních snímků. V rámci stávajících nařízení a kapacitních omezení nelze zajistit kompletní služby divákům ani dlouhodobě udržet ziskovost.

Připomeňme, že mezi tato nařízení patří omezení diváků v sále do 100 osob, vynechání každé druhé řady a možnost v jednotlivých řadách prodat maximálně dvě sedačky vedle sebe. Samozřejmostí jsou de- zinfekce, roušky u personálu i návštěvníků a preference prodeje lístků přes internet. V provozu nebudou kavárny, možné je pouze balené občerstvení.

V omezeném režimu fungují i knihovny. Národní knihovna má od 13.15 do 14.15 tzv. popolední přestávky, kdy jsou čtenáři povinni budovu opustit. Vstoupit a prodlévat v ní musejí se zakrytými dýchacími cestami. Lhůta vrácení knih byla jednotně prodloužena do 1. června, přičemž poplatky z prodlení vzniklé do 10. března se za dobu uzavření nezvyšují.