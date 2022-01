Fiktivní postava Hedwig se narodila na sklonku 60. let minulého století ve východním Německu jako muž, který na prahu dospělosti podstoupil nelegální operativní změnu pohlaví, aby využil jisté nabídky a mohl utéct za železnou oponu do svobodného západního světa. Operace ovšem nebyla úspěšná a pacienta navždy zanechala mezi oběma pohlavími.

Nyní jako excentrická rocková zpěvačka Hedwig objíždí se svou kapelou malé hudební kluby a kopíruje tak velké turné zpěváka, který ukradl její tvorbu a slaví s ní úspěchy. Hedwig je zahořklá, zraněná, sarkastická, cynická, ale taky nesmírně odhodlaná se prát o svoje místo na slunci a o svoje právo na štěstí, jemuž obětovala úplně všechno, včetně své identity. Návštěvníkům koncertu mezi písněmi vypráví, někdy dost vtipně, jindy zas potemněle, svůj podivný životní příběh.

„Je to skvěle zpracovaná show, která se dotýká mnoha ožehavých témat, provokuje, bourá bariéry, vybízí k zamyšlení, je v ní skvělá hudba. A krom toho všeho pro mě znamená obrovskou profesní výzvu. Stand-up je svébytný žánr, který vychází z trochu jiných principů než klasické herectví. Je to pro mě v mnoha ohledech nové, s tímto úkolem jsem se zkrátka chtěl potkat,“ říká představitel Hedwigy Roman Tomeš, jehož domovskou scénou je pražské Divadlo Kalich (na jevištích se zaskvěl jako Ježíš i Jidáš z Jesus Christ Superstar, Roger z Rentu, Berger z Vlasů, Danny z Pomády či Bobby z Horečky sobotní noci). Podle něj by mělo představení Hedwig divákům sdělit, že v tom nejsou sami. „Ať už nám život rozdal karty jakkoliv, vždycky je pro nás na tomto světě místo, kde najdeme porozumění. I kdyby se toto místo mělo nacházet uvnitř nás samotných," doplňuje.

Druhou postavou představení je vokalista Ytziak, jehož autoři nechávají ve jménu rozmazaných genderových linií hrát ženou. V pražském nastudování se Ytziaka zhostí herečka a zpěvačka Vendula Příhodová, široké veřejnosti známá mimo jiné jako finalistka Hlasu Československa.

Hedwig měla premiéru na off-Broadwayi v roce 1998 a hned si vysloužila prestižní odborná ocenění. V roce 2000 dospěla na londýnský West End a v roce 2014 přímo na Broadway, kde byla oceněna osmi nominacemi na cenu Tony, z nichž čtyři získala, mimo jiné i za nejlepší nově nastudovaný muzikál. Hudba Stephena Traska byla nominována na Grammy. Hedwig si za svou historii připsala řadu dalších ocenění, včetně trofejí z festivalů Sundance, Berlinale či nominace na Zlatý glóbus pro její filmovou verzi z roku 2001.

Po Broadwayi se představení vydalo na úspěšné turné po USA (koproducentem uvedení v Los Angeles byl David Bowie). Početný je také výčet dalších nastudování nejen v Severní a Jižní Americe, ale i na ostatních kontinentech (Brazílie, Kanada, Německo, Izrael, Itálie, Mexiko, Nový Zéland, Turecko, Japonsko, Thajsko, Jižní Korea). Hedwigou byli vedle spoluautora Johna Camerona Mitchella například také Neil Patrick Harris, který za svůj výkon v broadwayské inscenaci získal cenu Tony, nebo Michael C. Hall, u nás známý zejména jako seriálový Dexter.

Režie a překladu libreta se ujal Pavel Košatka, písňové texty přebásnil do češtiny básník a textař Petr Soukup, kostýmy jsou dílem značky Vecizveci.cz, choreografem je Tomáš Smička, autorem hudebního nastudování a kapelníkem čtyřčlenné skupiny Angry Inch Jiří Vidasov. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketstream.