Získání řidičského oprávnění je pro osoby se sluchovým postižením často komplikované. Důvodem není česká legislativa, ale neznalost učitelů v autoškolách a zkušebních komisařů, jak s handicapovanými komunikovat. Nově by proto měl na ministerstvu dopravy vzniknout manuál pro autoškoly. Zkušební komisaři následně projdou přeškolením.

Získat řidičské oprávnění je pro zdravého člověka poměrně snadné. Stačí si zvolit autoškolu, absolvovat povinnou výuku, závěrečné zkoušky a je to. O dost složitější to mají lidé se zdravotním handicapem – třeba s postižením sluchu.

„Když jsem vešel v osmnácti do autoškoly, divili se, že nedoslýchaví mohou získat řidičské oprávnění. Vůbec nevěděli, jak se mnou komunikovat. Takže jsem jim sdělil, že se budu snažit odezírat ze rtů, případně si domluvíme konkrétní znaky. Zpočátku to bylo velmi náročné, ale asi po třech hodinách už to bylo dobré,“ popsal svoji zkušenost Robert Jungmann. Je jedním z téměř pěti tisíc Čechů, kteří mají jako mateřštinu znakový jazyk. Přestože mluvené řeči rozumí a slyší díky sluchadlům, potřebuje při hovoru na člověka vidět.

Výcvik autoškoly absolvoval, ovšem závěrečnou zkoušku napoprvé nesložil. Důvodem byly pro něho nesrozumitelné pokyny od zkušebního komisaře. „Komisař seděl za mnou a já jsem mu vůbec nerozuměl. Jel jsem jinam, než požadoval. Nakonec jsme ale vymysleli jinou metodu. Komisař říkal učiteli, co mám dělat, a ten mi to překládal do našich dohodnutých znaků. Řidičské oprávnění jsem získal,“ vylíčil Jungmann.

Stížnosti řešil i ombudsman

Rozhodně není sám s takovou zkušeností. V Česku žije odhadem 135 tisíc lidí s postižením sluchu. Držitelem řidičského oprávnění jsou tisíce handicapovaných. Mnozí mají podobné zkušenosti s autoškolami jako Jungmann. Někteří se dokonce obrátili se stížností na veřejného ochránce práv. „Ten řešil případ ženy s postižením sluchu, která se marně snažila sehnat kurz na řízení motocyklu. Kvůli jejímu postižení ji odmítlo několik pražských autoškol. Uváděly, že nedokázaly komunikovat během výcviku a zkoušky,“ sdělil zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Jak řídí neslyšící? Podívejte se na video:

| Video: Youtube

Na základě stížnosti kancelář ombudsmana požaduje osvětu učitelů autoškol. „Naším cílem je, aby pokud možno každá autoškola byla schopná přijmout žáka se sluchovým postižením. Aby instruktoři věděli, jak mají s těmito žáky komunikovat. Samozřejmě něco podobného platí i pro zkušební komisaře,“ řekl zástupce ombudsmana.

Špatná komunikace

Podle ministerstva dopravy není chyba v tuzemské legislativě. „Věc jsme prověřili a vydali stanovisko, že zákon nijak nebrání tomu, aby lidé s postižením sluchu mohli udělat zkoušky na jakýkoli druh vozidla. I díky poznatkům veřejného ochránce práv jsme ale zjistili, že autoškoly nevědí, jak s těmito lidmi pracovat. I to, že komisaři nevědí, jak je zkoušet,“ připustil Milan Janda z odboru agendy řidičů ministerstva dopravy.

Resort proto připravuje pro autoškoly manuál pro komunikaci lektorů a zkušebních komisařů s lidmi s postižením sluchu. „Není možné, aby člověk se sluchovým postižením prošel autoškolou a pak to ztroskotalo na zkoušce. Autoškola by měla už v začátku dát vědět zkušebnímu komisaři, že má žáka se specifickými potřebami, a domluvit se, jak provádět zkoušku. Určitě to zmíníme v připravované metodice,“ ujistil Janda s tím, že zkušební komisaři následně projdou i školením.

Samotné autoškoly se zdokonalování komunikace mezi učiteli a lidmi s postižením sluchu nebrání. Dokonce na ní budou spolupracovat. „Věc je řešitelná. Jsme domluveni s ministerstvem dopravy, že po skončení speciálních kurzů, které nyní probíhají, se budeme tomuto tématu obšírněji věnovat,“ reagoval předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Zároveň vysvětlil, že situace v autoškolách není taková, že by handicapovaní řidiči byli odmítáni. „S lidmi se snažíme komunikovat, odkazujeme je na autoškoly, které mají s výukou handicapovaných řidičů zkušenosti. Stejně tak jim doporučujeme nadace, které jsou schopny jim pomoci, aby se k řidičskému průkazu dostali. Třeba i tím, že jim pomohou získat speciálně upravené auto. Jsme poté schopni jej přestavět na autoškolácké a výuka může proběhnout na něm. To legislativně lze,“ dodal Horčička s tím, že takovéto případy jsou velmi ojedinělé.

Pomůžou speciální kurzy

Pokud se plně zdravý řidič rozhodne zdokonalovat v řízení auta, má několik možností. Jednou z nich je přihlásit se do kurzů pořádaných Týmem silniční bezpečnosti, které probíhají zdarma na polygonech v Česku. Řidiči se zdravotním handicapem takovou možnost nemají. Vlastně neměli.

Nově se mohou zdokonalit v řízení díky speciálním kurzům. Ty jsou pro účastníky zdarma. „Kooperativa se dlouhodobě prostřednictvím své nadace věnuje sociálním tématům. Projekt považujeme za velice důležitý, neboť přispěje ke zvyšování kvality života osob s handicapem a současně zajistí potřebnou úroveň bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil generální ředitel pojišťovny Kooperativa Martin Diviš.

Kurzy vedou zkušení instruktoři, kteří mají s výcvikem handicapovaných řidičů zkušenosti. V rámci programu byl vytvořen i webový portál, který nabízí rezervační formulář pro přihlášení do zdokonalovacích kurzů a který rovněž bude zpřístupňován i pro šoféry se sluchovým postižením. „V budoucnu bude nabízet i další škálu informací pro handicapované řidiče, lektory zdokonalovacích kurzů, učitele autoškol a zkušební komisaře,“ dodal výkonný ředitel Nadace Kooperativy Milan Medek.