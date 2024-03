V Česku pokračují přípravy na zavádění moderního zabezpečovacího systému na páteřní železniční tratě. I přes prvotní problémy, kdy systém kvůli výpadkům signálu nouzově zastavoval vlaky, ministr dopravy Martin Kupka potvrdil termín zahájení provozu od ledna příštího roku. Nový systém má zvýšit bezpečnost cestujících na železnici.

U obce Milavče mezi Domažlicemi a Blížejovem se ve středu ráno srazily dva vlaky. Tři lidé nehodu nepřežili | Foto: Deník/Klára Mrázová

Je středa, 4. srpna 2021 krátce po osmé hodině ranní. Na výhybně Radonice na Domažlicku dochází k tragédii. Srazil se tu Západní expres mířící z Mnichova do Prahy s osobním vlakem jedoucím z Plzně do Domažlic. Na místě svým zraněním podlehli tři lidé, dalších 56 osob bylo zraněno. Celkové škody se vyšplhaly na 178 milionů korun. Viník tragédie? Strojvedoucí Západního expresu, který nerespektoval návěst Stůj.

Jaká pravidla platí od loňského léta na železnicích v EU? Podívejte se:

Nová pravidla pro železnice v EU: Jaká práva teď mají cestující, co kompenzace

K podobným nehodám by už nemuselo v Česku docházet. Na bezpečí cestujících bude dohlížet moderní evropský bezpečnostní systém známý pod zkratkou ETCS. Ten dokáže v případě selhání lidského faktoru bez prodlevy zastavit vlak. Pokud by byl naistalován na zmíněné trati, ke střetu by s největší pravděpodobností nedošlo. Od začátku roku 2025 by měl střežit provoz na všech páteřních železničních koridorech. Do konce roku 2040 by podle implementačního plánu ministerstva dopravy jím měly být vybaveny všechny tuzemské tratě. Celkové náklady by mohly dosáhnout až 100 miliard korun.

Řeší výpadky signálu

Postupně se daří systém dolaďovat. Ještě v minulém roce přitom docházelo k vleklým potížím kvůli výpadku signálu. Za den systém nouzově zastavil na trati Olomouc – Uničov i osm vlaků, a provoz zde tak zkolaboval. Nyní je už situace mnohonásobně lepší. Ukázaly to i únorové testy nejen na zmíněné trati. „K výpadkům spojení docházelo v řádech menších jednotek. Právě výpadky signálu jsou klíčovým problémem, který se snažíme odstranit,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Resort dopravy si kvůli tomu nechá zpracovat komplexní diagnostiku přenosné a rádiové sítě. Hotová by měla být do druhé poloviny letošního roku. „Chceme zapojit i drony pro přesnou diagnostiku vyzařování antény,“ poznamenal Kupka.

Nehod na železničních přejezdech v Česku neubývá:

Nehod na přejezdech neubývá. Odborníci si na nebezpečná místa posvítí

Za zlepšením situace stojí i vhodnější instalace jednotek ETCS na lokomotivách. „Antény byly někdy na hnacích vozidlech umístěné nevhodně. Docházelo tak k rušení signálu a tedy zastavování vlaků. Je nutné zmínit, že v zahraničí systém ladí i dva roky, my jsme udělali výrazný posun během tří měsíců,“ reagoval zástupce dodavatelů technologií za Alstom Daniel Kurucz.

Stihne se to?

Do poloviny letošního roku proběhne ještě pět zátěžových testů systému ETCS v reálném provozu. Poté se rozhodne, zda skutečně od ledna začne na hlavních koridorech výhradní provoz s evropským zabezpečovacím systémem. „Termín je realizovatelný. Ovšem i přesto se může stát, že v hustším provozu mohou následně nastat komplikace,“ nastínil ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Podle něj evropští komisaři označili Česko v zavádění ETCS za „šprta“.

V Česku čítá železniční síť přes devět tisíc kilometrů. Podle Drážního úřadu je 1 016 kilometrů pokryto fungující traťovou částí ETCS. Nainstalovanou palubní část zabezpečovacího systému má už bezmála sedm stovek vozidel.